Με 10 επιχειρήσεις η χώρα μας στη διεθνή έκθεση SIAL Canada 2025

Ολοκληρώθηκε η πρώτη εθνική συμμετοχή στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών του Καναδά, στη SIAL Canada, υπό την οργάνωση και στήριξη της Enterprise Greece, η οποία διεξήχθη από 29 Απριλίου ως 1η Μαΐου στο Τορόντο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, τις 10 εξωστρεφείς επιχειρήσεις που συμμετείχαν στήριξε σημαντικά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεδομένου ότι όλες έχουν την έδρα τους στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έκθεση ήταν οι ακόλουθες: LATROVALIS & CO, ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε., ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. - OLEA COMPANY SA, ΚΤΗΜΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ-ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΠΑΡΑΣ, GRISTIREN LIMITED, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε., ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε., Ε.ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της SIAL Canada, οι ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 500 συναντήσεις με εμπορικούς επισκέπτες από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ιαπωνία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Σχολιάζοντας τη συμμετοχή της Ελλάδος για πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση τροφίμων SIAL Canada 2025, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος ανέφερε: «Η έκθεση SIAL Canada αποτελεί μια από τις κορυφαίες διεθνείς εκδηλώσεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών, προσελκύοντας πλήθος επαγγελματιών και επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή μας εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών πρωτοβουλιών της Enterprise Greece για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων με σημαντικές διεθνείς αγορές. Ο Καναδάς αποτελεί μια σημαντική αγορά-στόχο για τους Έλληνες επιχειρηματίες, ιδανική για εξαγωγές προϊόντων υψηλής ποιότητας. Κατ΄επέκταση και η παρουσία της χώρας μας στη συγκεκριμένη έκθεση αναμένεται να προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών στον αγροδιατροφικό τομέα».

