Συναρπαστικό μπασκετικό θέαμα έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Nova έρχεται και αυτή την εβδομάδα με EuroLeague & EuroCup στο παρκέ του Novasports!

Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, στην EuroLeague και για την 28η αγωνιστική, o Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα (12/2, 21:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει στο κλειστό του ΟΑΚΑ τη Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Το EuroCup συνεχίζεται με την 18η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπεσίκτας (10/2, 19:30) και Κλουζ-Άρης Betsson (11/2, 18:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

19:30 EuroCup – 18η αγωνιστική: Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μπεσίκτας Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Κορτιάνου

20:00 EuroCup: Σλασκ-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 EuroCup: Τρέντο-Ουλμ Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

18:00 EuroCup: Άνκαρα-Νάινερς Κέμνιτς Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

18:00 EuroCup: Κλουζ-Άρης Betsson Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 EuroCup: Βενέτσια-Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

19:30 EuroLeague – 28η αγωνιστική: Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Μπάγερν Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Αποστόλη Λάμπου

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Παρί Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:30 EuroLeague: Μονακό-Μπασκόνια Νovasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ντουμπάι Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης Νovasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

