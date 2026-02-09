Συμφωνία TotalEnergies - Google για την παροχή ηλιακής ενέργειας

Ο γαλλικός όμιλος ενέργειας TotalEnergies, υπέγραψε τη Δευτέρα δύο μακροπρόθεσμες συμφωνίες για την παροχή 1 γιγαβάτ ηλιακής ενέργειας στα κέντρα δεδομένων της Google στο Τέξας.

Η ενέργεια θα παράγεται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον γαλλικό όμιλο στη Wichita και στο Mustang Creek του Τέξας. Η κατασκευή των δύο σταθμών αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.