Optima bank: Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ευρώπη για 5η συνεχόμενη χρονιά

Τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα για το 2024, ανακοίνωσε σήμερα η Optima bank, καταγράφοντας για ακόμη μία χρονιά εντυπωσιακές επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τη σταθερή ανοδική της πορεία.

Με αξιοσημείωτη αύξηση των βασικών της μεγεθών και παράλληλα εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους ποιοτικούς δείκτες, η Optima bank καταφέρνει, για 5η συνεχόμενη χρονιά, να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη της Optima bank μετά από φόρους για το 2024 ξεπέρασαν τα €140,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 36% σε ετήσια βάση, ενώ υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2022. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity - RoTE) έφθασε το 25,3%, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Αντίστοιχα, ενισχυμένα εμφανίζονται και τα ίδια κεφάλαια, αγγίζοντας τα €620 εκατ. με αύξηση 22% σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις παρουσίασαν αύξηση 45% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα €4,6 δισ., υπερ-διπλάσιες σε σχέση με το 2022.

Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις δανείων για το 2024, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και τη στήριξη νέων βιώσιμων αναπτυξιακών πλάνων, ανήλθαν στα €2,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με το 2023. Τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα έφθασαν τα €3,7 δισ. αυξημένα κατά 49% σε σύγκριση με το 2023 και υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2022. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο δείκτης NPE, εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από 1%, αποτελώντας μακράν τον χαμηλότερο στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, κορυφαία στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, παραμένει η λειτουργική αποτελεσματικότητα της τράπεζας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον δείκτη έξοδα προς έσοδα (C:I) που διαμορφώθηκε στο 25,6%.

Η Optima bank, παραμένοντας πιστή στη στρατηγική της για την παροχή αξίας στους μετόχους της, προτίθεται βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους, να διανείμει και φέτος σημαντικό ποσοστό των κερδών της ως μέρισμα. Αυτή η απόφαση, υπογραμμίζει τη δέσμευση της τράπεζας να ανταμείβει τους μετόχους της και να ενισχύει την εμπιστοσύνη τους.

Το 2024, καθόρισε σε πολλαπλά επίπεδα την πορεία της τράπεζας. Εγκαινιάστηκε το 29ο κατάστημά της στα Χανιά, ξεκίνησε η λειτουργία της νέας θυγατρικής Optima leasing στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ μόλις έναν χρόνο από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εισήλθε στον κορυφαίο δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, FTSE/XA Large Cap, αλλά και στον δείκτη ATHEX ESG. Σταθερός και πολύτιμος πυλώνας της πορείας αυτής, τα 575 πλέον στελέχη της Optima bank, όπου κάθε ένα συνεισφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τόσο στην αύξηση των μεγεθών όσο και στη διατήρηση τουδείκτη ικανοποίησης πελατών NPS (Net Promoter Score), σταθερά πάνω από 80.

Στόχος της τράπεζας παραμένει η οργανική της ανάπτυξη με σημαντικό ρυθμό αύξησης όλων των μεγεθών της. Συγκεκριμένα, η τράπεζα στοχεύει για το 2025 σε αύξηση καταθέσεων και δανείων άνω του 25% και κερδοφορία που θα ξεπερνά τα €160 εκατ. Με αυτά τα αποτελέσματα θα πετύχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 22%, παραμένοντας στις κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης, δημιουργώντας περαιτέρω αξία για τους μετόχους της. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και στον σχεδιασμό νέων, καινοτόμων και πρωτοποριακών χρηματοδοτικών και επενδυτικών προϊόντων, διατηρώντας τον πελάτη και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή του στο επίκεντρο της λειτουργίας της.

Παράλληλα, δείχνοντας έμπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο και την εθνική της ευαισθησία, επιλέγει να ανοίξει το 30ο κατάστημά της στην πόλη της Κομοτηνής. Η επιλογή αυτή, δεν αποτελεί απλώς επιχειρηματική απόφαση, αλλά στρατηγική δέσμευση στήριξης μιας περιοχής εθνικής σημασίας, που αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών και σημαντικό πυλώνα οικονομικής δραστηριότητας.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης σημείωσε: "Από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, έχουμε δεσμευθεί σε μια τραπεζική φιλοσοφία που εστιάζει στον πελάτη, την ευελιξία και την καινοτομία. Σήμερα, σχεδόν έξι χρόνια μετά, αποδεικνύουμε

έμπρακτα ότι μπορούμε να αναπτυσσόμαστε χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στις αξίες μας. Καθώς εξελισσόμαστε, παραμένουμε σταθεροί στη φιλοσοφία μας και αφοσιωμένοι στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Μάλιστα πολύ πρόσφατα η αγορά μας επιβράβευσε αφού η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας ξεπέρασε το €1 δισ. Τέλος, θέλω για μία ακόμη χρονιά, να ευχαριστήσω τα στελέχη μας για την αφοσίωση και το πάθος τους, τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και τους μετόχους μας για τη στήριξή τους. Αυτοί είναι οι πυλώνες που μας επιτρέπουν να χτίζουμε το μέλλον της Optima bank με σιγουριά και αισιοδοξία."

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης πρόσθεσε: "Τα σημερινά αποτελέσματα της τράπεζας αποδεικνύουν όχι μόνο ότι πετύχαμε τους στόχους που είχαμε επικοινωνήσει στην αγορά, αλλά τους ξεπεράσαμε. Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις, με καθαρά κέρδη €140,2 εκατ. και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 25,3%, δεν μας εφησυχάζουν. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της παρουσίας μας στην τραπεζική αγορά, συνδυάζοντας αρμονικά την αποτελεσματικότητα με την προσήλωση στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Διαθέτουμε τη σωστή στρατηγική, το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο και τα κατάλληλα στελέχη για να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά και να αναδείξουμε την Optima bank σε μια υπολογίσιμη δύναμη του ελληνικού τραπεζικού χώρου. Είναι τέλος σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι σε διάστημα 2 ετών καταφέραμε να υπερδιπλασιάσουμε όλα τα μεγέθη της τράπεζας, εσωτερικό στόχο που θέσαμε και πραγματοποιήσαμε."



