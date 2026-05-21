Στην τελική ευθεία για το χρηματιστήριο βρίσκεται πλέον η αμερικανική διαστημική εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ, η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της οποίας πιθανότατα θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Wall Street και θα θέσει τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη στο τιμόνι δύο εισηγμένων εταιρειών με χρηματιστηριακή αξία 1 τρισ. δολαρίων.

Σε ενημερωτικό δελτίο που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) την Τετάρτη, η SpaceX αναφέρει ότι σχεδιάζει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Nasdaq με τον κωδικό SPCX. Η εταιρεία του Μασκ είχε υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση στη SEC τον Απρίλιο, ενώ όπως μετέδωσε το CNBC την προηγούμενη εβδομάδα, η διοίκησή της σκοπεύει να ξεκινήσει το roadshow στις 8 Ιουνίου.

Ιδρυθείσα από τον Μασκ το 2002 με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων, η SpaceX έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο συνεργάτη της NASA στις διαστημικές αποστολές, μετά τον τερματισμό του προγράμματος διαστημικών λεωφορείων της υπηρεσίας το 2011.

Εκτός από τα τεράστια συμβόλαια στον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας, η SpaceX λειτουργεί επίσης τη δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου Starlink και ένα δίκτυο περίπου 10.000 δορυφόρων, καθώς και τη μονάδα τεχνητής νοημοσύνης xAI, η οποία είχε προηγουμένως εξαγοράσει το X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

Μασκ: Ένας εν αναμονή τρισεκατομμυριούχος

Λόγω των μετοχών που θα κατέχει στη SpaceX, η IPO θα μπορούσε να καταστήσει τον δισεκατομμυριούχο Μασκ, ο οποίος είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, τρισεκατομμυριούχο.

Η SpaceX αποτιμά την αξία της σε 1,25 τρισ. δολάρια και η πλειοψηφική συμμετοχή του Μασκ στην εταιρεία σημαίνει ότι το μερίδιό του θα μπορούσε να αποτιμηθεί πάνω από 600 δισ. δολάρια.

Πέρυσι, ο Μασκ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, έγινε ο πρώτος άνθρωπος με καθαρή περιουσία άνω των 500 δισ. δολαρίων. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να εκτινάξει τη συνολική περιουσία του πάνω από το 1 τρισ. δολάρια.

Το κοστοβόρο στοίχημα της ΑΙ

Πέρα από τα σχέδια εισαγωγής στο ταμπλό του Nasdaq, το Ενημερωτικό Δελτίο αποκαλύπτει και μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση της SpaceX, που έχει προβληματίσει πολλούς μετά την εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, καθώς «καίει» δισεκατομμύρια με πρωτοφανείς ρυθμούς ακόμη και για τα δεδομένα της Wall Street.

Πέρυσι, η Space Exploration Technologies -όπως είναι η επίσημη ονομασία της εταιρείας- κατέγραψε έσοδα 18,6 δισ. δολαρίων, αλλά είχε ζημιές 4,9 δισ. δολαρίων.

Τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, εμφάνισε πωλήσεις 4,7 δισ. δολαρίων και ζημιές 4,3 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, ο ισολογισμός της δείχνει ότι διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους 102 δισ. δολαρίων, όπως πυραύλους και άλλον εξοπλισμό, αλλά κουβαλά και χρέος 60,5 δισ. δολαρίων.

Η SpaceX αποκαλύπτει επίσης ότι αναμένει νομικά έξοδα άνω του 0,5 δισ. δολαρίων, που απορρέουν από έναν μακρύ κατάλογο αξιώσεων.

Ορισμένες από τις αξιώσεις αυτές αφορούν «πολλαπλές αγωγές» που ισχυρίζονται ότι το Grok, το chatbot που δημιούργησε η xAI, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων deepfakes πραγματικών γυναικών και κοριτσιών.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι προτίθεται να διαλύσει την xAI και να προωθήσει τις φιλοδοξίες του στην τεχνητή νοημοσύνη υπό τη SpaceX.

Άλλες εκκρεμείς υποθέσεις κατά της SpaceX που απαριθμούνται στην αίτηση για την IPO περιλαμβάνουν αξιώσεις για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ισχυρισμούς περί μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για τον έλεγχο περιεχομένου, αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική και αξιώσεις για παραβίαση δεδομένων.

Στην αίτηση που κατατέθηκε την Τετάρτη αποκαλύπτονται επίσης οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας που έκλεισε πρόσφατα η SpaceX με έναν ανταγωνιστή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την Anthropic, την εταιρεία ανάπτυξης του Claude.

Η Anthropic θα καταβάλλει 15 δισ. δολάρια ετησίως για πρόσβαση σε κέντρα δεδομένων στον αμερικανικό νότο στην xAI του Μασκ, η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη SpaceX.

Φιλόδοξες προοπτικές και ασφυκτικός έλεγχος

Δύο παράγοντες που προβληματίζουν επίσης τους επενδυτές είναι το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των προοπτικών της εταιρείας βασίζεται στην κυριαρχία της SpaceX σε τεχνολογίες και αγορές που ακόμη δεν υπάρχουν -από αποστολές στον Άρη έως κέντρα δεδομένων AI στο διάστημα- καθώς και η αυξανόμενη βαρύτητα που αποκτά η τεχνητή νοημοσύνη στις δραστηριότητες τις εταιρείας μετά την εξαγορά της xAI τον Φεβρουάριο.

Κι αυτό γιατί ενώ η δραστηριότητα πυραύλων της SpaceX και το Starlink θεωρούνται ηγέτες στον τομέα τους, οι φιλοδοξίες του Μασκ στον χώρο της τεχνητή νοημοσύνη κοστίζουν ακριβά στην εταιρεία, με τον τομέα ΑΙ να ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών της εταιρείας και των ζημιών της κατά το πρώτο τρίμηνο.

Από τα τρία τμήματα της SpaceX, μόνο ο τομέας συνδεσιμότητας, που τροφοδοτείται από τη δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου Starlink, ήταν κερδοφόρος τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Προβληματισμό δημιουργεί επίσης ένα ακόμη στοιχεία που αποκαλύπτει η αίτηση εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Η αίτηση παγιώνει τον ασφυκτικό έλεγχο του Μασκ στη SpaceX, δίνοντας παράλληλα στους μετόχους ελάχιστο λόγο στις αποφάσεις του.

Για πολλούς, βέβαια, το ιστορικό του Μασκ -με τη μετατροπή της Tesla στην πολυτιμότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, την ανάπτυξη του πρώτου πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου και του μεγαλύτερου δορυφορικού δικτύου παγκοσμίως- αρκεί για να δικαιολογήσει μια επένδυση.

Βλέπει δυνητική αγορά 28,5 τρισ. δολαρίων

Η SpaceX πάντως βλέπει να αναδύονται σημαντικές ευκαιρίες στο μέλλον. Όπως αναφέρει, υπάρχει μια δυνητική αγορά συνολικής αξίας 28,5 τρισ. δολαρίων, την οποία σκοπεύει να εκμεταλλευτεί. Στο ενημερωτικό της δελτίο άλλωστε αναφέρει ότι ο εντοπισμός και η δημιουργία ευκαιριών σε αγορές αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί ένα στοιχείο του «επαναλαμβανόμενου επιχειρηματικού μοντέλου» της.

Η συντριπτική πλειονότητα της δυνητικής αυτής αγοράς βέβαια δεν σχετίζεται με τις υφιστάμενες δραστηριότητές της. Βλέπει μια αγορά 870 δισ. δολαρίων για την ευρυζωνική δραστηριότητα της Starlink, μια αγορά 740 δισ. δολαρίων για τη μονάδα κινητής τηλεφωνίας της Starlink, μια αφορά ψηφιακής διαφήμισης 600 δισ. δολαρίων για το X και τέλος μια αγορά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ύψους 2,4 τρισ. δολαρίων.

Έπειτα, υπάρχουν οι επιχειρηματικές εφαρμογές, μια αγορά 22,7 τρισ. δολαρίων βάσει εκτίμησης του Digital Cooperation Organization.

«Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων από την τεχνητή νοημοσύνη, με τις επιχειρηματικές εφαρμογές που τροφοδοτούνται από AI να είναι έτοιμες να αναδιαμορφώσουν την ψηφιακή οικονομία», αναφέρει η SpaceX.

Πηγή: skai.gr

