Η SoftBank ολοκλήρωσε την επένδυση ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στον David Faber του CNBC.

Ο ιαπωνικός επενδυτικός κολοσσός ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα την τελική επένδυση ύψους 22 έως 22,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Η SoftBank είχε προηγουμένως επενδύσει 18 δισεκατομμύρια δολάρια στον κατασκευαστή του ChatGPT.

Η επένδυση αυξάνει το μερίδιο της SoftBank στην εταιρεία σε πάνω από 10%.

Το CNBC ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι η εταιρεία ολοκλήρωνε μια επένδυση 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην startup που διευθύνει ο Σαμ Άλτμαν.

Την εποχή εκείνη, πηγές ανέφεραν στον Faber ότι η χρηματοδότηση θα καταβαλλόταν σε περίοδο 12 έως 24 μηνών. Μέρος των χρημάτων προοριζόταν για τη στήριξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της κοινοπραξίας Stargate με την Oracle και τη SoftBank.

Οι εταιρείες έχουν δαπανήσει μεγάλα ποσά τους τελευταίους μήνες για την ανάπτυξη υποδομών που θα υποστηρίξουν την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και τις αυξανόμενες υπολογιστικές ανάγκες.

Η SoftBank συμφώνησε τη Δευτέρα να πληρώσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων DigitalBridge,

προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθειά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

