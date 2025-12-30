Η κορυφαία αεροπορική εταιρεία της Κίνας, Air China, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η ίδια και μια θυγατρική της υπέγραψαν συμφωνία με την Airbus για την αγορά 60 αεροσκαφών A320NEO σε μια συμφωνία αξίας περίπου 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τιμές καταλόγου.

Τα αεροσκάφη θα παραδοθούν σε παρτίδες από το 2028 έως το 2032, σύμφωνα με την Air China σε ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο της Σαγκάης.

Η συμφωνία ακολουθεί παρόμοιες ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα από αρκετές άλλες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Spring Airlines και Juneyao Airlines, οι οποίες επίσης ανακοίνωσαν σχέδια για την αγορά αεροσκαφών Airbus, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

