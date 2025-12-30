Η Meta ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξαγοράσει την κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης Manus, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός επιταχύνει τις προσπάθειές του να ενσωματώσει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις πλατφόρμες του.

Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά πηγή με άμεση γνώση του θέματος ανέφερε ότι η αξία της εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη εκτιμάται μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνει το Reuters.

Η Manus δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Manus έγινε viral στις αρχές του έτους στο X, αφού κυκλοφόρησε αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν ο πρώτος γενικός πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, ικανός να λαμβάνει αποφάσεις και να εκτελεί εργασίες αυτόνομα, με πολύ λιγότερες προτροπές από ό,τι τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το DeepSeek.

Αυτό οδήγησε τους σχολιαστές να την αποκαλέσουν το επόμενο DeepSeek της Κίνας, και χαιρετίστηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας.

Μήνες αργότερα, η εταιρεία μετέφερε την έδρα της από την Κίνα στη Σιγκαπούρη, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κινεζικών εταιρειών που έκαναν το ίδιο για να περιορίσουν τους κινδύνους από τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η Manus, της οποίας τα προϊόντα δεν διατίθενται στην Κίνα, ισχυρίζεται ότι η απόδοση του AI πράκτορά της ξεπερνά αυτή του DeepResearch της OpenAI. Έχει επίσης μια στρατηγική συνεργασία με την Alibaba 9988.HK για τη συνεργασία στα μοντέλα AI.

Η Meta θα λειτουργεί και θα πωλεί την υπηρεσία Manus και θα την ενσωματώνει στα καταναλωτικά και επιχειρηματικά προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένου του Meta AI, ανέφερε η εταιρεία.

«Βλέπουμε μια φυσική ταύτιση με την ταχέως αναπτυσσόμενη παρουσία της Meta στο WhatsApp SMB (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), με επεκτάσεις στην πλούσια σε πράξεις όραση του CEO Μαρκ Ζούκεμπεργκ για την προσωπική τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Barton Crockett, αναλυτής της Rosenblatt Securities.

Τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Meta έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω στρατηγικών εξαγορών και προσλήψεων ταλαντούχων στελεχών, καθώς αντιμετωπίζουν τον έντονο ανταγωνισμό του κλάδου.

Νωρίτερα φέτος, η Μeta επένδυσε στην Scale AI σε μια συμφωνία που αποτίμησε την startup που ασχολείται με την επισήμανση δεδομένων σε 29 δισεκατομμύρια δολάρια.

