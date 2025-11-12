Skims: H Goldman Sachs επενδύει στην εταιρεία της Kιμ Καρντάσιαν

Η εταιρεία Skims των Κιμ Καρντάσιαν και Γιενς Γκρέντε, εξασφάλισε νέα κεφάλαια ύψους 225 εκατομμυρίων δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 5 δισεκατομμύρια.

Η επιτυχία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση:

Επενδυτικά κεφάλαια τοποθετούνται σε εταιρείες που «προμοτάρουν» διασημότητες, καθώς το «όνομα» προσελκύει καταναλωτικό κοινό.

Τον Μάιο, η Elf Beauty συμφώνησε να εξαγοράσει τη μάρκα μακιγιάζ και περιποίησης Rhode της Χέιλι Μπίμπερ έναντι περίπου 1 δισ. δολαρίων, ενώ οι εταιρείες Fenty Beauty της Ριάνα και Good American της Κλόε Καρντάσιαν έχουν επίσης προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια.

Η τελευταία χρηματοδότηση της Skims έγινε από τον επενδυτικό κολοσσό Goldman Sachs Alternatives, με τη συμμετοχή κεφαλαίων που συνδέονται με την BDT & MSD Partners.

Η εταιρεία δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα νέα κεφάλαια για να επεκτείνει τις σειρές εσωρούχων και shapewear, να ενισχύσει την παρουσία της στον χώρο του ενδύματος και της αθλητικής ένδυσης, καθώς και να ενδυναμώσει τη λιανική και διεθνή της ανάπτυξη.

Η Skims, που ιδρύθηκε το 2019, αναμένει να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε καθαρές πωλήσεις μέσα στο 2025.

Νωρίτερα φέτος, η Coty πώλησε ποσοστό 20% από τη συμμετοχή της στην εταιρεία καλλυντικών της Καρντάσιαν στη Skims.

Η Skims έχει επίσης συνάψει συνεργασία με την Nike, για την ανάπτυξη σειράς αθλητικών ρούχων αποκλειστικά για γυναίκες.

Η εταιρεία, λειτουργεί πλέον 18 καταστήματα στις ΗΠΑ και δύο franchise στο Μεξικό

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Καρντάσιαν, έχουν «κοινό στόχευσης» νεαρές ηλικίες με την εταιρεία μάλιστα να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην απήχηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

