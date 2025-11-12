Η Ελλάδα έχει εδραιώσει τη θέση της ως σταθερός και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, κάτι που αντικατοπτρίζει τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της.

Η χώρα σήμερα διαθέτει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ρεκόρ ξένων επενδύσεων, ρεκόρ εξαγωγών και ρεκόρ τουριστικών αφίξεων. Όπως δείχνουν και τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον τουρισμό, η Ελλάδα οδεύει προς ακόμη μία ιστορική χρονιά: οι αφίξεις επισκεπτών είναι αυξημένες κατά περίπου 5%, ενώ τα τουριστικά έσοδα έχουν ενισχυθεί κατά 12% σε σχέση με πέρυσι.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, στο πλαίσιο του Resort & Residential Hospitality Forum 2025, που διεξάγεται στην Αθήνα. Το φετινό Φόρουμ σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς γιορτάζει τη 10η επέτειό του, εδραιώνοντας τη θέση του ως το κορυφαίο επενδυτικό συνέδριο φιλοξενίας στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Αθήνα και συνολικά η Ελλάδα αναδεικνύονται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς προορισμούς για επενδύσεις στον τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον κ. Γιαννόπουλο, την τελευταία πενταετία άνοιξαν στη χώρα περισσότερα από 450 νέα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, καθώς και 244 επιπλέον ξενοδοχεία 3 αστέρων, ενώ το 2024 καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση ξενοδοχειακών συναλλαγών στην Ευρώπη, άνοδος 294% σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν εκτοξευθεί, προσφέροντας περισσότερες κλίνες από τα ξενοδοχεία της χώρας, με πάνω από 1,1 εκατ. διαθέσιμες κλίνες έναντι 900.000 στα ξενοδοχεία.

Η Ελλάδα παρουσιάζει επίσης τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αεροπορικής συνδεσιμότητας στην Ευρώπη, με τις διεθνείς πτήσεις να έχουν αυξηθεί κατά 35% σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο. Όπως σημείωσε ο κ. Γιαννόπουλος, «η πρόοδος της Ελλάδας και ο πλούτος των επενδυτικών ευκαιριών καθιστούν τη χώρα έναν ελκυστικό προορισμό για όσους θέλουν να επενδύσουν σε τουρισμό, φιλοξενία και ακίνητα».

«Από την εποχή της πανδημίας αλλά και νωρίτερα, οι ταξιδιώτες αναζητούν πιο ουσιαστικές εμπειρίες, πιο πολυαισθητηριακές διαμονές, βασισμένες σε διαφορετικές μορφές επαφής και βιώματος.

Η πρόκληση για τους επενδυτές είναι να ανταποκριθούν σε αυτή τη ζήτηση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα βιώσιμη αξία και μετρήσιμες αποδόσεις. Το μέλλον της φιλοξενίας βρίσκεται στη δημιουργία προορισμών που συνδυάζουν τρόπο ζωής, αναψυχή και καινοτομία, είτε πρόκειται για οικογενειακά θέρετρα, πολυτελή ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, επώνυμες κατοικίες ή νέες υβριδικές μορφές φιλοξενίας. Αυτό απαιτεί επαναπροσδιορισμό της φιλοξενίας, αναγνώριση νέων τάσεων και αξιοποίηση νέων ευκαιριών» τόνισε.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η Ελλάδα κινείται σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση.Έχει διευρύνει το τουριστικό της προϊόν με πολυτελή ξενοδοχεία, εναλλακτικά καταλύματα, νέες αεροπορικές συνδέσεις και αναδυόμενους προορισμούς.

Παράλληλα, η Ελλάδα προβάλλεται πλέον και ως lifestyle destination, ιδανική όχι μόνο για διακοπές αλλά και για μακροχρόνια διαμονή ή επαγγελματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Enterprise Greece.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο τόπος προορισμού για ταξιδιώτες, αλλά και χώρα με τεράστιες επενδυτικές δυνατότητες. «Η Ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει τις τουριστικές επενδύσεις μέσω φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων, επιδότησης επενδύσεων, ευνοϊκών αδειοδοτήσεων και στήριξης έργων υποδομής.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται το νέο μεγάλο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης, νέα οδικά και λιμενικά έργα, ψηφιακές αναβαθμίσεις και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρόοδος της Ελλάδας και ο πλούτος των επενδυτικών ευκαιριών την καθιστούν έναν εξαιρετικά ελκυστικό προορισμό», επεσήμανε ο κ. Γιαννόπουλος.Η Enterprise Greece, πρόσθεσε, στηρίζει τους επενδυτές σε κάθε στάδιο, προσφέροντας γνώση, συνδέσεις και κίνητρα για την ανάπτυξη πολυτελών θερέτρων, οικολογικών προορισμών, wellness και ιατρικού τουρισμού.

Το φετινό Φόρουμ, με θέμα “Powering Return on Experience”, εστιάζει στις νέες μορφές φιλοξενίας και στη δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν lifestyle, καινοτομία και επενδυτική αξία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.Αλέξανδρος Βασιλικός: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς προορισμός. Είναι εμπειρία»Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), Αλέξανδρος Βασιλικός, ανέδειξε τον ρόλο των ελλήνων ξενοδόχων στην ενίσχυση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου φιλοξενίας.

«Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας τόπος διακοπών, είναι μια εμπειρία ζωής που συνδυάζει πολιτισμό, γαστρονομία, αυθεντικότητα και φιλοξενία. Αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και η βάση πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε το μέλλον του ελληνικού τουρισμού», τόνισε ο κ. Βασιλικός.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ υπογράμμισε ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για τη διατήρηση της επιτυχίας του ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία αξίας και εμπειριών που θα κρατούν την Ελλάδα στην κορυφή των προτιμήσεων παγκοσμίως.

«Η νέα δεκαετία της ελληνικής φιλοξενίας πρέπει να βασιστεί στην ποιότητα, στη συνεργασία και στην πίστη ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει το καλύτερο. Οι ξενοδόχοι μας το αποδεικνύουν καθημερινά», σημείωσε και πρόσθεσε ότι το Resort & Residential Hospitality Forum 2025 επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στον τομέα της φιλοξενίας, συνδυάζοντας όραμα, εμπιστοσύνη και στρατηγική ανάπτυξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.