H Ελλάδα πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ψηφιακά άλματα ετών, προτάσσοντας την ψηφιακή τεχνολογία ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας, τόνισε η κ. Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και τη δημοσιογράφο Λίλα Χοτζόγλου, ενόψει της πρώτης συμμετοχής της χώρας στην κορυφαία και μεγαλύτερη τεχνολογική έκθεση παγκοσμίως GITEX 2025, που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι, από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου.

«Τα βήματα που κάναμε τα τελευταία χρόνια ειδικά στον δημόσιο τομέα είναι σημαντικά και σε πολλά επίπεδα ξεπερνάμε και τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Παπαρίδου.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του ΣΕΠΕ αναφέρθηκε στις υποδομές συνδεσιμότητας, το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας και τις επενδύσεις που αρχίζουν αποφέρουν καρπούς, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προκλήσεις που υπάρχουν, όπως η έλλειψη ειδικών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το χαμηλό ποσοστό πληθυσμού με βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τη χαμηλή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τον ιδιωτικό τομέα, τονίζοντας σε αυτό το σημείο τη σημασία στήριξης από το κράτος.

«Η χώρα μας μπορεί να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα και να βγει νικήτρια, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της σε όλα τα πεδία, ώστε να βρεθούμε εκεί που μας αξίζει και μπορούμε», υπογράμμισε η κ. Παπαρίδου, παραθέτοντας τους τέσσερις βασικούς άξονες για την επίτευξη του στόχου μας.

Αναφορικά με τον ρόλο του ΣΕΠΕ, δήλωσε ότι είναι καθοριστικός σε αυτή τη διαδρομή. «Με τη δημιουργία γεφυρών συνεργασίας ανάμεσα σε startups, ώριμες επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς, με την προώθηση πολιτικών που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και ενισχύουν την καινοτομία, αλλά και με πρωτοβουλίες εξωστρέφειας που αναδεικνύουν τις ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες στο εξωτερικό. Παράλληλα, μέσα από προγράμματα mentoring και κατάρτισης, μπορούμε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των νέων επιχειρηματιών και να βοηθήσουμε τις ελληνικές startups να μετατραπούν σε βιώσιμες, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία».

Ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό, όπως υπογράμμισε η κ. Παπαρίδου, καθώς χαίρει υψηλής εκτίμησης διεθνώς και έχει αποσπάσει πολλά βραβεία.

«Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν σημαντικά στο να θεωρείται η Ελλάδα ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα διεθνές hub ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό φαίνεται και στις επενδύσεις που γίνονται μέχρι σήμερα, εκτός των data centers, σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης αλλά και σε κέντρα εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων».

Όσον αφορά στην ιστορική πρώτη ελληνική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση GITEX 2025, η πρόεδρος του ΣΕΠΕ δήλωσε ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου, η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας και την ανάδειξη της καινοτομίας, αλλά και της τεχνολογικής υπεροχής της χώρας στο παγκόσμιο οικοσύστημα.

Στην εθνική αποστολή που θα συμμετάσχει στην έκθεση, με την υποστήριξη της Enterprise Greece, περιλαμβάνονται οι εταιρίες KPMG, nvisionist, Open Technology Services (OTS), Quality & Reliability (QnR) και Space Hellas, οι οποίες θα παρουσιάσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ των τελευταίων ετών, καθώς και τις καινοτόμες λύσεις τους για την παγκόσμια αγορά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της προέδρου του ΣΕΠΕ:

Κυρία Παπαρίδου, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πόσο έτοιμες θεωρείτε ότι είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις;

Αρχικά επιτρέψτε μου να σημειώσω κάτι που αξίζει να αναφέρουμε ως συνολική εικόνα πριν περάσουμε στις επιχειρήσεις και στον ιδιωτικό τομέα.

Η αλήθεια είναι πως, τα τελευταία χρόνια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, πραγματοποιήσαμε ψηφιακά άλματα ετών, προτάσσοντας την ψηφιακή τεχνολογία ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας. Όπως για παράδειγμα, στις υποδομές συνδεσιμότητας και στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Στις υποδομές συνδεσιμότητας, το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας 2021-2027 και οι επενδύσεις των παρόχων αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, επιτυγχάνοντας αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων στην κάλυψη VHCN/FTTP (Fiber to the Premises) για το 2023.

Ταυτόχρονα, η κάλυψη 5G (98,1%), είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θέλει λιγότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες για να επιτύχει τον στόχο 100% του 2030. Αλλά και στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, οι επιδόσεις της χώρας μας ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιπροσωπεύοντας μια υψηλή ετήσια ανάπτυξη (17,5%). Η υπέρβαση αυτή του ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι ένας στόχος που η Ελλάδα είχε θέσει το 2019.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, όπως η έλλειψη ειδικών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το χαμηλό ποσοστό πληθυσμού με βασικές ψηφιακές δεξιότητες, το χαμηλό ποσοστό Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων με βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης και χαμηλό επίπεδο υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών (όπως AI, cloud ή data analytics) αλλά και η χαμηλή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τον Ιδιωτικό τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας. Σε αυτήν την προσπάθεια είναι άκρως απαραίτητη και η ουσιαστική αρωγή της Πολιτείας.

Πρώτα από όλα, ενισχύοντας την προσβασιμότητα επιχειρήσεων στην ψηφιακή τεχνολογία, με κίνητρα για επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να προτάξουμε και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το πεδίο και οφείλουμε να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας, για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες σε όλους τους κλάδους.

Η επιτάχυνση και προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και η ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων και πολιτών πρέπει να προωθηθεί άμεσα. Είναι βασική παράμετρος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους, για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας αλλά και παράγοντας προστιθέμενης αξίας.

Σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη;

Η αλήθεια είναι πως ψηφιακή τεχνολογία ανοίγει νέους δρόμους, δημιουργεί νέα δεδομένα, θέτει νέες προκλήσεις και παρέχει συνεχώς νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Παίρνοντας την σκυτάλη και από την προηγούμενη ερώτηση σας θα έλεγα πως τα βήματα που κάναμε τα τελευταία χρόνια ειδικά στον δημόσιο τομέα είναι σημαντικά και σε πολλά επίπεδα ξεπερνάμε και τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από την άλλη πλευρά στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει πλέον να ρίξουμε το βάρος και να δώσουμε έμφαση.

Ταυτόχρονα, όμως, στο νέο διεθνές περιβάλλον, οι προκλήσεις για τη χώρα μας είναι τεράστιες. Η θέση του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας είναι ξεκάθαρη: η χώρα μας μπορεί να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα και να βγει νικήτρια, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της σε όλα τα πεδία, ώστε να βρεθούμε εκεί που μας αξίζει και μπορούμε. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οι φορείς να συνεργαστούν, προτάσσοντας τέσσερεις στρατηγικούς άξονες:

Αρχικά, καλούμαστε να ενισχύσουμε την προσβασιμότητα επιχειρήσεων και πολιτών στην ψηφιακή τεχνολογία, δίνοντας κίνητρα για επενδύσεις στην καινοτομία σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας, ταυτόχρονα, τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών.

Δεύτερον, οφείλουμε άμεσα να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, αναβαθμίζοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους.

Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε, και με αυξημένη ένταση, τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, γιατί η ψηφιακή τεχνολογία θα πρέπει να λειτουργήσει σε όλους τους τομείς, για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τρίτον, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επιστημόνων ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στους εθνικά επιδιωκόμενους στόχους, είναι επιτακτική. Όπως και η στήριξη των προσπαθειών που κάνει ο κλάδος για την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

Και, τέταρτον, η άμεση αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με στρατηγικό σχεδιασμό και η ενσωμάτωση στον ετήσιο προϋπολογισμό όλων των φορέων και επιχειρήσεων δαπανών λειτουργίας και υποστήριξης των ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών τους. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, συνεπώς η άμεση αντικατάσταση από την χρηματοδότηση του ΤΑΑ έργων και δράσεων, που κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν έγκαιρα, με άλλα έργα και δράσεις μικρότερης χρονικής διάρκειας, αλλά μεγάλης σημασίας για τη χώρα, είναι αναγκαία. Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και η διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την περάτωση των έργων, τα οποία δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΤΑΑ.

Ολοένα και περισσότερες ελληνικές startups κάνουν την εμφάνισή τους στο χώρο της τεχνολογίας, αλλά λίγες καταφέρνουν να αναπτυχθούν. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και πώς μπορεί ο ΣΕΠΕ να προσφέρει στήριξη;

Είναι γεγονός αυτό που λέτε και μάλιστα δεν εμφανίζονται απλά, αλλά κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, αποδεικνύοντας ότι στη χώρα μας υπάρχει σημαντικό ταλέντο, δημιουργικότητα και καινοτομία. Ωστόσο, λίγες από αυτές καταφέρνουν να περάσουν από το στάδιο της ίδρυσης στο στάδιο της ανάπτυξης και διεθνοποίησης.

Τα βασικά εμπόδια εντοπίζονται στην περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης, στην έλλειψη εμπειρίας εμπορικής αξιοποίησης και εξαγωγών, καθώς και στις δυσκολίες ανεύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η γραφειοκρατία και το ρυθμιστικό πλαίσιο συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά για την ταχεία εξέλιξη μιας νέας εταιρείας.

Ο ΣΕΠΕ έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτήν τη διαδρομή. Με τη δημιουργία γεφυρών συνεργασίας ανάμεσα σε startups, ώριμες επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς, με την προώθηση πολιτικών που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και ενισχύουν την καινοτομία, αλλά και με πρωτοβουλίες εξωστρέφειας που αναδεικνύουν τις ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες στο εξωτερικό. Παράλληλα, μέσα από προγράμματα mentoring και κατάρτισης, μπορούμε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των νέων επιχειρηματιών και να βοηθήσουμε τις ελληνικές startups να μετατραπούν σε βιώσιμες, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία.

Σε ποιους κλάδους παρατηρείται μεγαλύτερη εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα;

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η αξιοποίηση των οφελών της ψηφιακής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια γνωρίζει κατακόρυφη αύξηση σε πολλούς τομείς. Κάτι που οφείλεται τόσο στην εκρηκτική ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (ΑΙ, big data, machine learning, κ.α.), κάθετα και οριζόντια σε όλους τους τομείς, παράγοντας πληθώρα εξειδικευμένων λύσεων, όσο και στην κατανόηση των ισχυρών πλεονεκτημάτων που φέρνουν οι εφαρμογές αυτές με όρους αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αυτό, μάλιστα, που πρέπει να κατανοήσουν όλοι, Πολιτεία, πολίτες και επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας είναι ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι η βασική υποδομή για τα πάντα!

Όπως έδειξε και η πρόσφατη μελέτη της Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τίτλο «Οι προοπτικές του κλάδου ΤΠΕ στην Ελλάδα», οι τομείς με την μεγαλύτερη δυναμική αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας, όχι μόνο σήμερα αλλά και για την επόμενη πενταετία είναι η υγεία, η ενέργεια και τα χρηματοοικονομικά.

Μάλιστα, πιο αναλυτικά, οι τομείς της οικονομίας όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ή/και μεγαλύτερες ευκαιρίες για υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι: 20% Υγεία, 15% Ενέργεια και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, 11% Χρηματοοικονομικά & Τραπεζική, 10% Λιανικό & Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 8,5% Μεταφορές & Logistics, 8% Εκπαίδευση, 7% Αμυντική Βιομηχανία, 7% Τουρισμός, 6,5% Μεταποίηση, 4% Αγροδιατροφή και 3% Ναυτιλία.

Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό στον κλάδο της πληροφορικής και επικοινωνιών; Και αν ναι, εστιάζεται μόνο στα data centers ή επεκτείνεται και σε άλλους τομείς;

Επιτρέψτε μου πρώτα από όλα να υπογραμμίσω το γεγονός πως η ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας χαίρει υψηλής εκτίμησής διεθνώς. Διαθέτουμε εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με τεχνογνωσία που το κατατάσσει στα πλέον εξειδικευμένα και έμπειρα σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το προσωπικό, σε συνδυασμό με τη στρατηγική των επιχειρήσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, έχει προσδώσει έναν εξωστρεφή χαρακτήρα και προσανατολισμό, που κάνει τον κλάδο μας έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας έχει τη διεθνή αναγνώριση, ώστε να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Ήδη, στα παγκόσμια βραβεία ψηφιακής τεχνολογίας “WITSA Global ICT Excellence Awards”, που ο ΣΕΠΕ συμμετέχει ανελλιπώς τα τελευταία 19 χρόνια, οι ελληνικές εταιρίες, αλλά και Δημόσιοι οργανισμοί, έχουν αποσπάσει 44 βραβεία, πολύ περισσότερα από πολλές χώρες, οι οποίες θεωρούνται ψηφιακές υπερδυνάμεις.

Ενώ την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σχετικά με τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων επιστημόνων στον τομέα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 10η θέση παγκοσμίως, με τη Γερμανία στην 11η θέση και την Αγγλία στην 17η.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν σημαντικά στο να θεωρείται η Ελλάδα ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ο οποίος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα διεθνές hub ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό φαίνεται και στις επενδύσεις που γίνονται μέχρι σήμερα, εκτός των data centers, σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης αλλά και σε κέντρα εκπαίδευσης, κ.α..

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι πως βλέπουμε διεθνείς κορυφαίες επιχειρήσεις από άλλους κλάδους και τομείς, όπως αναφέραμε προηγουμένως (Υγεία, Ενέργεια, κ.α.), να επενδύουν στη χώρα, δημιουργώντας κέντρα έρευνας και υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας.

Το βέβαιο είναι πως αφενός η δημιουργία και λειτουργία τέτοιων, κορυφαίων προδιαγραφών, κέντρων ψηφιακής τεχνολογίας και αφετέρου η διαρκώς εντεινόμενη παρουσία παγκόσμιων κολοσσών είναι αδιάψευστη ψήφος εμπιστοσύνης για τον κλάδο αλλά και για την Ελληνική οικονομία.

Ποιες είναι οι τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα την αγορά τεχνολογίας στην Ελλάδα και ποιες δεξιότητες θεωρείτε απαραίτητες για τη νέα γενιά επαγγελματιών στον κλάδο της τεχνολογίας;

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο κόσμος, όπως τον ξέρουμε, θα αλλάξει τα επόμενα 20 χρόνια περισσότερο απ’ ό,τι τα 300 προηγούμενα. Cloud Computing, Τεχνητή Νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, Big Data Analytics, Blockchain, Internet of Things, δημιουργούν νέα δεδομένα και προκλήσεις. Αλλά και η αυξημένη συνδεσιμότητα των δικτύων επόμενης γενιάς (5G) δημιουργεί ένα νέο πλέγμα υπηρεσιών και αλλάζει ολοκληρωτικά πλέον την εμπειρία και τις δυνατότητες των χρηστών, των πολιτών, των επιχειρήσεων αλλά και του δημοσίου.

Και μάλιστα, πιο συγκεκριμένα, η πρωτογενής έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης της Deloitte για τον ΣΕΠΕ αναδεικνύει ως κύριες τεχνολογικές προτεραιότητες για την επόμενη τριετία την Τεχνητή Νοημοσύνη (30%), την Κυβερνοασφάλεια (18%) και το Cloud (13%). Παράλληλα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (6%) και τα Μεγάλα Δεδομένα (10%) επισημαίνονται ως τομείς με σημαντικές δυνατότητες.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον είναι αναγκαία και η προσαρμογή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ειδικών του κλάδου, τόσο μέσα από το reskilling όσων βρίσκονται στην αγορά ήδη όσο και μέσα από τον συντονισμό των ακαδημαϊκών προγραμμάτων με τον κλάδο και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται.

O κλάδος αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Υπάρχει επάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού στη χώρα που μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εποχής;

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο μας είναι μια πραγματικότητα, π.χ. προγραμματιστές, τεχνικοί ασφάλειας, σχεδιασμού, κ.λπ. Ήμασταν, όπως γνωρίζετε, ο νούμερο ένα κλάδος στο braindrain και όλο αυτό το προσωπικό μας λείπει.

Είναι μία από τις κορυφαίες προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια και αντιμετωπίζεται μόνο συλλογικά και με σχέδιο. Μόνο όλοι μαζί, αγορά, ακαδημαϊκοί και Πολιτεία, μπορούμε να δώσουμε λύσεις εφικτές, αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες.

Αξίζει να αναφέρω, πως η μελέτη του ΣΕΠΕ που πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την Deloitte, για την αποτίμηση επάρκειας ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα επιβεβαίωνε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου στη χώρα έχουν ήδη πολλές κενές θέσεις ειδικών ΤΠΕ και, στο άμεσο μέλλον, αναμένεται σημαντική αύξηση των αναγκών τους στις ειδικότητες αυτές. Αντίστοιχες ελλείψεις προσωπικού ΤΠΕ αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις όλων των υπόλοιπων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας καθώς και ο Δημόσιος Τομέας.

Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι το κενό ζήτησης-προσφοράς για την περίοδο 2023-2030 είναι 7.000-7.500 ειδικοί κατ’ έτος. Κενό το οποίο θα ενισχυθεί κατά 30% και από τη διείσδυση της Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης, φθάνοντας το έλλειμμα στους 83.000 ειδικούς μέχρι το 2030. Ενώ, την ίδια στιγμή, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) διαπιστώνει ότι ο ρυθμός αποφοίτησης από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της χώρας παραμένει χαμηλός τα τελευταία χρόνια, παρά τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των ΤΠΕ.

Η διαπίστωση όμως του προβλήματος δεν αρκεί. Πρέπει όλοι να πέσουμε πάνω από το πρόβλημα με λύσεις και προτάσεις. Από την πλευρά μας, έτσι έχουμε μάθει να δουλεύουμε εδώ και τρεις δεκαετίες, συστήσαμε μια κοινή Ομάδα Εργασίας με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τους Προέδρους των 36 Σχολών ΤΠΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Η κοινή αυτή Ομάδα Εργασίας παρουσίασε το 2023 ένα σύνολο σημαντικών, ουσιαστικών και καινοτόμων προτάσεων για την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κρίσιμης παραμέτρου για την υλοποίηση του Εθνικού στόχου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας.

Πολλές από τις προτάσεις προς υλοποίηση από τα Τμήματα ΤΠΕ εφαρμόζονται ήδη από κάποια και προτείνεται η καθολική υιοθέτησή τους ως καλές πρακτικές, ενώ κάποιες προτάσεις έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται, αποσκοπώντας στη βελτίωση του αριθμού των αποφοιτήσαντων, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, την ενίσχυση και βελτίωση της πρακτικής άσκησης, τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εκδηλώσεις και ημερίδες, την αναβάθμιση των υποδομών και την αναδιοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και την ενίσχυση του δυναμικού των πανεπιστημίων. Ενώ, στο πλαίσιο αυτής της μελέτης εντοπίσαμε και μηχανισμούς και χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των προτάσεων.

Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να δώσουμε έμφαση και στην προσέλκυση επιστημόνων ψηφιακής τεχνολογίας από το εξωτερικό, για την οποία εξαιρετικά σημαντική παράμετρος είναι η εξασφάλιση ενός πιο ελκυστικού οικονομικού και φορολογικού περιβάλλοντος, (όπως: κόστος ζωής, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα, ανταγωνιστικές παροχές, κ.λπ.) με αυτά που ισχύουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και όχι μόνο.

Είναι κρίσιμο τα παιδιά που σπουδάζουν ή θέλουν να σπουδάσουν αλλά και οι επαγγελματίες που έφυγαν την περίοδο της κρίσης να καταλάβουν πως σήμερα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν πως ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα μας είναι ο πλέον σύγχρονος και ελπιδοφόρος, τόσο οικονομικά όσο και σε εμπειρίες, αλλά και ταχύτητα ανέλιξης.

Ο ΣΕΠΕ πρόσφατα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της Ελλάδας για πρώτη φορά στην GITEX GLOBAL 2025, τη μεγαλύτερη και πιο επιδραστική έκθεση τεχνολογίας παγκοσμίως, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι από 13 έως 17 Οκτωβρίου. Τι προσδοκάτε από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην έκθεση;

Η παρουσία της Ελλάδας με Εθνικό Περίπτερο, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην κορυφαία παγκόσμια έκθεση GITEX GLOBAL 2025 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας για τον ελληνικό ψηφιακό κλάδο. Είναι τιμή για τον ΣΕΠΕ, συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια δυναμικής παρουσίας, να ηγείται αυτής της προσπάθειας, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Enterprise Greece, αναδεικνύοντας την καινοτομία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις προηγμένες λύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στην “καρδιά” της διεθνούς τεχνολογικής σκηνής, δίνοντάς τους, παράλληλα, την ευκαιρία να απευθυνθούν σε ένα διεθνές κοινό επενδυτών, decision-makers και τεχνολογικών ηγετών. Σε μια εποχή που η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί, πιο ξεκάθαρα από ποτέ, το κλειδί για την μελλοντική ανάπτυξη, η εθνική συμμετοχή στην GITEX GLOBAL 2025 στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: η Ελλάδα της καινοτομίας και της τεχνολογίας είναι εδώ, εξωστρεφής, ανταγωνιστική και έτοιμη να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ, η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας και την ανάδειξη της καινοτομίας, αλλά και της τεχνολογικής υπεροχής της χώρας στο παγκόσμιο οικοσύστημα.

Ποιες είναι οι προοπτικές εξωστρέφειας και διεθνούς ανάπτυξης για τις ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας μέσα από διοργανώσεις όπως η GITEX;

Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και events τέτοιου βεληνεκούς είναι μεγάλη ευκαιρία και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας καθώς απευθυνόμαστε σε ένα τεράστιο κοινό. Σε συνδυασμό μάλιστα και με την εξαιρετική αναγνώριση και εκτίμηση που απολαμβάνουν διεθνώς τόσο οι επιχειρήσεις μας όσο και το ανθρώπινο δυναμικό μας.

Οι KPMG, nvisionist, Open Technology Services (OTS), Quality & Reliability (QnR) και Space Hellas θα είναι παρούσες για να παρουσιάσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ των τελευταίων ετών, καθώς και τις καινοτόμες λύσεις τους για την παγκόσμια αγορά. Παράλληλα η συμμετοχή στην GITEX GLOBAL 2025 προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης, διεθνούς προβολής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, αποτελώντας ευκαιρία για την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος στις διεθνείς αγορές.

Αρκεί να αναφέρουμε πως, για παράδειγμα, η GITEX GLOBAL, που φέτος γιορτάζει την 45η της διοργάνωση, θεωρείται η πιο εμβληματική έκθεση τεχνολογίας στον κόσμο, προσελκύοντας περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες του κλάδου, 6.500 εκθέτες και συμμετοχές από περισσότερες από 180 χώρες.

Επιπλέον, οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν σημεία αναφοράς και συνάντησης παγκόσμιων καινοτομιών γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Κυβερνοασφάλεια, την Αειφόρο Τεχνολογία, και άλλους κρίσιμους τομείς για τη μελλοντική διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας και πραγματικότητας. Καταλαβαίνετε, επομένως, πόσο σημαντική είναι η παρουσία μας αλλά και η προσπάθεια εξωστρέφειας του κλάδου μέσα από τη συμμετοχή σε αντίστοιχα γεγονότα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.