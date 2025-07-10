Σε ακίνητα, υποδομές και τουρισμό στοχεύει ο Ελλάκτωρ

Τις συνθήκες εκείνες που του επιτρέπουν να προχωρήσει σε μία νέα επιχειρηματική φάση έχει πλέον διαμορφώσει ο Όμιλος Ελλάκτωρ, σε συνέχεια μιας τετραετίας στρατηγικής αναδιάρθρωσης. Τα παραπάνω ανέφερε σήμερα ο CEO του Ομίλου Ελλάκτωρ Ευθύμιος Μπουλούτας στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στην τοποθέτησή του «με σημαντική ρευστότητα και σταθερές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος πλέον επικεντρώνεται στον κλάδο ακινήτων και υποδομών, καθώς και σε δραστηριότητες με άμεση θετική επίδραση στην κερδοφορία. Με όχημα την Μαρίνα Αλίμου, αλλά και τις πρόσφατες επενδύσεις στον τομέα του REAL ESTATE και τον κλάδο της Φιλοξενίας, θα συνεχίσει να επενδύει στην κερδοφόρο ανάπτυξη και στόχο τη διαρκή δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, την κοινωνία και την ελληνική οικονομία».

Η στρατηγική αναδιάρθρωση που συνεχίστηκε και το 2024 δημιούργησε ευκαιρίες ανάδειξης της πραγματικής αξίας του Ομίλου Ελλάκτωρ, μέσα από σημαντικές αποεπενδύσεις δραστηριοτήτων. Η κερδοφόρα πορεία συνεχίστηκε με καθαρά κέρδη άνω των 57 εκατ. ευρώ και επιστροφή στους μετόχους ποσού ύψους 174 εκατ. ευρώ. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο Όμιλος προχώρησε σε επιπλέον επιστροφή κεφαλαίου 296 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό επιστροφής κεφαλαίου στα 470 εκατ. ευρώ - ποσό υπερδιπλάσιο της συνολικής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας στις αρχές του 2021.

Το προηγούμενο έτος, μέσω της REDS, ο Όμιλος εισήλθε δυναμικά στον τομέα των τουριστικών υπηρεσιών, με την υπογραφή 25ετούς σύμβασης μίσθωσης για το ξενοδοχείο με την παλιά επωνυμία CIVITEL, καθώς και με την εξαγορά της ATHENS PROPERTIES BV. Παράλληλα, η διατήρηση της Μαρίνας Αλίμου στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σηματοδοτεί τη σταδιακή και στοχευμένη διεύρυνση της παρουσίας μας στον κλάδο των υποδομών και του τουρισμού.

Αναφορικά με τον κλάδο της Ανάπτυξης Ακινήτων, το 2024 εμφάνισε έσοδα ύψους 3,7 εκατ. ευρώ έναντι εσόδων 10,4 εκατ. ευρώ για το έτος του 2023. H ολοκλήρωση της πώλησης της 100% θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ στο τέλος του 2023, η οποία είχε στην ιδιοκτησία της το εμπορικό πάρκο Smart Park και η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Μαρίνας Αλίμου, της Athens Properties BV και των θυγατρικών της για περιορισμένο διάστημα εντός του τρέχοντος έτους συνετέλεσαν στην προαναφερόμενη μείωση. Το EBITDA για το 2024 διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 61,7 εκατ. ευρώ του 2023 στα οποία είχαν ενσωματωθεί κέρδη 55,7 εκατ. ευρώ από την πώληση του Smart Park και άλλων ακινήτων και συμμετοχών του κλάδου.

Στο έργο ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου, η REDS, μετά και την έκδοση της ΚΥΑ από τα σχετικά συναρμόδια υπουργεία τον Ιούνιο του 2024, προχώρησε με εντατικό ρυθμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Τον Οκτώβριο του 2024 κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές οι οριστικές μελέτες του έργου και πλέον αναμένεται εντός του 2025 η έκδοση των οικοδομικών αδειών για να ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωράει τις εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου CIVITEL με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2025. Το νέο ξενοδοχείο θα ονομάζεται «THE FICTION» και η ανακαίνιση και επαναλειτουργία της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας απαντά στην έλλειψη καταλυμάτων στην ευρύτερη περιοχή για στέγαση επισκεπτών με εύκολη πρόσβαση από και προς το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και όχι μόνο.

