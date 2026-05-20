Περισσότεροι από 47.000 εργαζόμενοι της Samsung Electronics ετοιμάζονται να κατέβουν σε απεργία την Πέμπτη, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τους μισθούς ανάμεσα στην εταιρεία και το συνδικάτο της.

Η ανακοίνωση της απόφασης οδήγησε σε βουτιά έως και 4,4% τη μετοχή του νοτιοκορεατικού κολοσσού των ημιαγωγών, η οποία όμως περιορίστηκε στη συνέχεια. Στις 9 ώρα Ελλάδος, η μετοχή στο χρηματιστήριο της Σεούλ κατέγραφε απώλειες της τάξης του 1,7%.

Το συνδικάτο της εταιρείας είχε αποδεχθεί την πρόταση διαμεσολάβησης της Εθνικής Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων της Νότιας Κορέας, όμως η Samsung Electronics την απέρριψε, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός φορέας.

Ο Τσόι Σουνγκ-χο, εκπρόσωπος του συνδικάτου, ανέφερε σε δήλωσή του την Τετάρτη ότι η Samsung είχε ζητήσει περισσότερο χρόνο για τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η εταιρεία δήλωσε την Τετάρτη στις 11 π.μ. τοπική ώρα ότι «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση», πρόσθεσε ο Τσόι, οδηγώντας τις συνομιλίες σε αδιέξοδο.

«Εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για το γεγονός ότι η διαδικασία μετά τη διαμεσολάβηση τερματίστηκε λόγω της καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση», τόνισε ο Τσόι, σημειώνοντας ότι το συνδικάτο θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ακόμη και κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Η Samsung Electronics ανέφερε ότι οι συνομιλίες ναυάγησαν επειδή «η αποδοχή των υπερβολικών απαιτήσεων του συνδικάτου ως έχουν θα μπορούσε να υπονομεύσει τις θεμελιώδεις αρχές της διοίκησης της εταιρείας», σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που δημοσιεύθηκε από το νοτιοκορεατικό μέσο MoneyToday.

Η Samsung πρόσθεσε ωστόσο ότι «δεν θα εγκαταλείψει τον διάλογο μέχρι την τελευταία στιγμή» και επέμεινε ότι «δεν πρέπει να υπάρξουν απεργίες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του συνδικάτου, είναι πιθανό να έχει περιορισμένο εύρος, καθώς νοτιοκορεατικό δικαστήριο έχει διατάξει η απεργία να μην επηρεάσει εγκαταστάσεις προστασίας της ασφάλειας ούτε να παρεμποδίσει την εργασία, ώστε να αποτραπεί ζημιά σε εγκαταστάσεις και ημιαγωγικές πλάκες.

Οι απαιτήσεις του συνδικάτου επικεντρώνονται στο μπόνους αποδοτικότητας της Samsung. Το συνδικάτο ζητά μπόνους αποδοτικότητας ισοδύναμα με το 15% των λειτουργικών κερδών της Samsung, την κατάργηση των ανώτατων ορίων στις καταβολές μπόνους και τη θεσμοθέτηση επίσημης δομής για τα μπόνους, μεταξύ άλλων μέτρων.

Η Samsung είχε προτείνει να διαθέσει το 10% των λειτουργικών κερδών για μπόνους, μαζί με ένα εφάπαξ πακέτο ειδικής αποζημίωσης που υπερβαίνει τα πρότυπα του κλάδου. Στελέχη της εταιρείας υποστήριξαν ότι οι απαιτήσεις του συνδικάτου θα είναι δύσκολο να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα.

Παρέμβαση από την κυβέρνηση

Αξιωματούχοι της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Λι Τζάε-μιουνγκ και ο πρωθυπουργός Κιμ Μιν-σεόκ, είχαν καλέσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Κιμ φέρεται ότι άφησε να εννοηθεί πως η κυβέρνηση ενδέχεται να χρησιμοποιήσει έκτακτα μέτρα για να σταματήσει την απεργία, εφόσον αυτή προχωρήσει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας, ο υπουργός Εργασίας μπορεί να επικαλεστεί «έκτακτη ρύθμιση» για να αναστείλει κινητοποιήσεις για 30 ημέρες, εάν κρίνει ότι μια διαφορά είναι πιθανό να βλάψει την οικονομία ή την καθημερινή ζωή.

Σημειώνεται ότι η Νότια Κορέα έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό έκτακτης διαιτησίας μόλις τέσσερις φορές από το 1969. Η τελευταία φορά ήταν το 2005, όταν οι πιλότοι της Korean Air κατέβηκαν σε απεργία.

Το υπουργείο Εργασίας της Νότιας Κορέας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Bloomberg News για σχολιασμό.

Ανησυχίες για την εφοδιαστική αλυσίδα τεχνολογίας

Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τεχνολογίας, καθώς η Samsung είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στον κόσμο των ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται σε συσκευές, από διακομιστές κέντρων δεδομένων μέχρι smartphones και ηλεκτρικά οχήματα.

Η εταιρεία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στην παραγωγή, καθώς και με επιπλοκές στην προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας ανάπτυξης των ημιαγωγών επόμενης γενιάς.

«Υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες ότι τυχόν σημαντικές διαταραχές στην παραγωγή ή επιχειρησιακή αβεβαιότητα στη Samsung Electronics θα μπορούσαν να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών μνήμης, επιδεινώνοντας ενδεχομένως τα σημεία συμφόρησης στην προσφορά, τη μεταβλητότητα των τιμών, την αβεβαιότητα στις προμήθειες και την ευρύτερη αστάθεια της εφοδιαστικής αλυσίδας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του αυτόν τον μήνα το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κορέα.

Η Τράπεζα της Κορέας προέβλεψε ότι η απεργία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας φέτος έως και κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.



