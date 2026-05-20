Με ισχυρή λειτουργική επίδοση, διψήφια αύξηση των βασικών εσόδων και ανθεκτική κερδοφορία, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ξεκίνησε το 2026 η Alpha Bank.

Η επίδοση του α’ τριμήνου επιβεβαιώνει τη μετάβαση της τράπεζας σε ένα πιο διαφοροποιημένο και επαναλαμβανόμενο μοντέλο κερδοφορίας, με αιχμή την ισχυρή αύξηση των εσόδων από προμήθειες (+29%) και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από τόκους (+5%).

Ο δείκτης ενσώματων κεφαλαίων (RoTBV) στο 12,6% με κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα €0,08.

Καθαρά κέρδη €221 εκατ. σε προσαρμοσμένη ή €182 εκατ. μετά τα one-offs

Διψήφια αύξηση εσόδων (+11,5% ετησίως)

Αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους (+0,7% τριμηνιαία, +5,3% ετησίως) και επιτάχυνση των εσόδων από προμήθειες (+2,7% τριμηνιαία, +29% ετησίως)

Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 0,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο, με εκταμιεύσεις ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν με διψήφιο ρυθμό σε ετήσια βάση (+11%)

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά +18,6% σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν επίσης κατά +0,6% ή +0,3 δισ. ευρώ παρά τις εποχιακές εκροές

CET1 στο 14,7%, με οργανική δημιουργία κεφαλαίου +25 μ.β.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 3,7%, ενώ το κόστος κινδύνου στις 44 μονάδες βάσης, επίσης εντός καθοδήγησης

Οι στρατηγικές εξαγορές επιταχύνουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου, με αναμενόμενη αύξηση άνω του 9% στα κέρδη ανά μετοχή.

Επιβεβαίωση στόχων 2026 (€950 εκατ. κέρδη, €0,40 EPS)

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα α' τριμήνου ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Η Alpha Bank πραγματοποίησε ένα ισχυρό ξεκίνημα το 2026, με τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου και να δημιουργούν σταθερές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανάπτυξής μας. Τα κέρδη, επηρεάστηκαν από παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με το α’ τρίμηνο και δεν σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πέραν αυτών των παραγόντων, η Τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση και παραμένει σε τροχιά πλήρους επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026».

Ισχυρή δυναμική εσόδων, με οδηγό τις προμήθειες

Το α’ τρίμηνο, όπως σημειώνει η τράπεζα, θέτει μια σταθερή βάση για την επίτευξη των στόχων του 2026, οι οποίοι επαναβεβαιώνονται από τη διοίκηση, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας με κέρδη στα €182 εκατ., ή €221 εκατ. σε προσαρμοσμένη βάση.

Παράλληλα η τράπεζα κατέγραψε ισχυρή άνοδο στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε €139,7 εκατ., αυξημένα κατά 2,7% σε τριμηνιαία βάση και κατά 29% σε ετήσια, αντανακλώντας τη διαρθρωτική ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων της.

Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από προμήθειες επιχειρηματικής πίστης (+33%) και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (+29%), καθώς και από την αυξημένη συμβολή της επενδυτικής τραπεζικής και των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων. Εξαιρουμένων των συναλλαγών M&A, η υποκείμενη δυναμική παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τα έσοδα από προμήθειες να αυξάνονται κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση και κατά 23,1% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της τράπεζας προς ένα πιο διαφοροποιημένο και επαναλαμβανόμενο μοντέλο εσόδων, και υποστηρίζοντας την επίτευξη του στόχου για έσοδα από προμήθειες κοντά στα €600 εκατ. το 2026.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €416,3 εκατ., αυξημένα κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και κατά 5,3% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας τη σταδιακή ενίσχυση που ξεκίνησε μέσα στο 2025 και υποστηριζόμενα από την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου δανείων και τα υψηλότερα έσοδα από ομόλογα.

Πειθαρχία κόστους και βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας

Στο σκέλος του κόστους, η Alpha Bank κατέγραψε ισχυρή επίδοση με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται στο 39%, σε ευθυγράμμιση με την καθοδήγηση. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €229,3 εκατ., μειωμένα κατά -1,7% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω χαμηλότερων γενικών και διοικητικών εξόδων από τρίτους, IT και φόρους τα οποία αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους προσωπικού, ενώ οι αποσβέσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Σε ετήσια βάση, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά +14,6%, αντανακλώντας υψηλότερο κόστος προσωπικού (+22,3%), γενικά έξοδα (+9,6%) και αποσβέσεις (+5,7%).

Συνολικά, η εξέλιξη του κόστους επιβεβαιώνει τη συνεπή εκτέλεση της στρατηγικής βελτιστοποίησης δαπανών, με τις προσωρινές επιβαρύνσεις του τριμήνου να αντισταθμίζονται από διατηρήσιμα οφέλη, ενισχύοντας τη λειτουργική μόχλευση του Ομίλου.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ενισχύθηκε κατά €0,5 δισ το α’ τρίμηνο κυρίως λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής ζήτησης, ενώ το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατέγραψε αύξηση 11% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα κεφάλαια πελατών τα οποία ενισχύθηκαν κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης καταθέσεων κατά €0,3 δισ. παρά τις εκροές του τραπεζικού συστήματος λόγω εποχικότητας και την ενίσχυση κατά 18,6% σε τριμηνιαία βάση των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs), ή -7,3% εξαιρουμένης μιας μεμονωμένης μεταφοράς χαρτοφυλακίου μετοχών με θετική συνεισφορά από τις καθαρές πωλήσεις αμοιβαίων ύψους €0,2δις.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) διαμορφώθηκε στο 3,7%, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου (Cost of Risk) ανήλθε σε 44 μονάδες βάσης.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου επιβαρύνθηκαν από εφάπαξ κόστος €47 εκατ. από το Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης (VSS), στο οποίο συμμετείχαν περίπου 350 εργαζόμενοι, με αναμενόμενο όφελος για την τράπεζα €15 εκατ., καθώς και από αρνητική συνεισφορά €6 εκατ. από συγγενείς εταιρείες.

Η στρατηγική αξία των εξαγορών στο Wealth Management & το Bancassurance

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική M&A, η Alpha Bank επισημαίνει ότι ολοκληρώνει μέσα στο 2026 δύο στοχευμένες συναλλαγές που ενισχύουν ουσιαστικά την παρουσία της τράπεζας στο wealth management και το bancassurance, δύο τομείς με αυξανόμενη σημασία για τη διαφοροποίηση των εσόδων και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Η εξαγορά του 69,61% της Alpha Trust αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας του Ομίλου στη διαχείριση περιουσίας, με τα οφέλη που προκύπτουν από τη συναλλαγή να είναι πολλαπλά τόσο για το wealth όσο και για το asset management της τράπεζας. Πρώτον, διευρύνει την πελατειακή βάση της τράπεζας, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων (AuM), ενώ παράλληλα ενισχύει την προσφορά προϊόντων της, επεκτείνοντας το φάσμα των αμοιβαίων κεφαλαίων και των εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων καθώς και των υπεράκτιων (offshore) δραστηριοτήτων της συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών ιδιωτικής τραπεζικής (private banking).

Επίσης, έως τα τέλη του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εξαγορά της Universal Life και της Altius μετά και από τη συγχώνευση των δύο. Η συναλλαγή αυτή ενισχύει την παρουσία της Alpha Bank στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο, καθιστώντας την τράπεζα έναν από τους τρεις κορυφαίους παίκτες της κυπριακής αγοράς και ενισχύοντας παράλληλα την προσφορά της τράπεζας στους τομείς Ζωής, Γενικών ασφαλειών και Υγείας.

Παράλληλα, η Alpha Bank αποκτά πρόσβαση σε περισσότερους από 100.000 πελάτες και δίκτυο άνω των 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει περιορισμένη κεφαλαιακή επίπτωση, περίπου 23 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1, με θετική συνεισφορά στα κέρδη ανά μετοχή της τάξης του ~2% και ενίσχυση του δείκτη RoTE κατά περισσότερες από 30 μ.β.

Σχετικά με την ολοκλήρωση των συναλλαγών, ο Βασίλης Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου δήλωσε: «Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας για στοχευμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις που δημιουργούν αξία. Η εξαγορά της Alpha Trust σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα για τη στρατηγική ενίσχυση της πλατφόρμας wealth και asset management του Ομίλου. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες, με περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων της Τράπεζας. Μαζί με τις FlexFin, AstroBank, AXIA και Altius-Universal, προχωράμε πλέον στην ολοκλήρωση έξι συναλλαγών, με την πλήρη συνεισφορά τους στην κερδοφορία να αναμένεται από το 2027».

Το νέο λειτουργικό μοντέλο ανάπτυξης

Εν όψει της επικείμενης ανακοίνωσης της επικαιροποιημένης στρατηγικής της στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, καθίσταται σαφές ότι η ισχυρή αύξηση κερδοφορίας που επιτυγχάνει η Alpha Bank αποτελεί αποτέλεσμα ενός δομικά διαφοροποιημένου λειτουργικού μοντέλου. Το μοντέλο αυτό θα βασίζεται σε βαθύτερες σχέσεις με τους πελάτες και την επέκταση των εσόδων με χαμηλή κατανάλωση κεφαλαίου. Πάνω σε αυτή τη βάση, η τράπεζα χτίζει ένα πλαίσιο ανάπτυξης που οργανώνεται γύρω από πέντε βασικούς, αλληλοενισχυόμενους πυλώνες:

1. Καθολικό μοντέλο εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (Universal Corporate banking model)

Η τράπεζα μεταβαίνει από το παραδοσιακό μοντέλο δανεισμού σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολλαπλών προϊόντων για επιχειρήσεις. Ενισχύει υπηρεσίες όπως transaction banking, επενδυτική τραπεζική και trade finance, με στόχο την αύξηση του μεριδίου πορτοφολιού και τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων, capital‑light εσόδων. Η εξαγορά της AXIA ενδυναμώνει τις δυνατότητες advisory και κεφαλαιαγορών, ενώ η ανάπτυξη του transaction banking μειώνει το χάσμα μεταξύ δανείων και προμηθειών.

2. Διεύρυνση πρότασης αξίας για ιδιώτες και υπηρεσίες Wealth

Στη λιανική και το wealth management, η Alpha Bank υιοθετεί ένα ολιστικό μοντέλο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Μέσω ενιαίας πλατφόρμας wealth, συνδυάζει επενδυτικά προϊόντα, διαχείριση κεφαλαίων, ασφάλειες και συνταξιοδοτικές λύσεις. Ενισχύει το advisory model και τον ρόλο των relationship managers, με στόχο τη μεγαλύτερη διείσδυση επενδυτικών προϊόντων και αύξηση προμηθειών χωρίς ανάγκη διόγκωσης του ενεργητικού.

3. Στρατηγική συνεργασία με UniCredit

Η συνεργασία με τη UniCredit λειτουργεί ως μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιταχυντής ανάπτυξης και επιτρέπει στην Alpha Bank να υποστηρίζει μεγαλύτερες και πιο σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για πελάτες wealth. Παράλληλα, διευρύνει την επενδυτική πλατφόρμα και τις offshore δυνατότητες, ενισχύοντας δραστηριότητες υψηλής προμήθειας και βελτιώνοντας τη διατηρησιμότητα των εσόδων.

4. Μηχανισμός απόδοσης: κόστος, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της εσωτερικής αποδοτικότητας. Η Τράπεζα διατηρεί την πειθαρχία κόστους, με δείκτη κόστους/εσόδων κάτω από 40%, και επανεπενδύει τα οφέλη από την εξοικονόμηση κόστους σε τεχνολογία και παραγωγικότητα. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε automation, data‑driven cross‑selling και risk reduction. Το νέο μοντέλο ανθρώπινου δυναμικού συνδέει την απόδοση με τα εμπορικά αποτελέσματα, ενισχύοντας τον ρόλο των relationship managers ως βασικό μοχλό κερδοφορίας.

5. Κεφαλαιακή επάρκεια και διανομή κεφαλαίου

Η Alpha Bank διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή θέση, που ενισχύεται περαιτέρω από την υψηλή οργανική δημιουργία κεφαλαίου. Στο α’ τρίμηνο, η οργανική δημιουργία κεφαλαίου έφτασε τις 25 μ.β. Οι κεφαλαιακοί δείκτες επηρεάστηκαν από το Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης (VSS), την ενσωμάτωση πρόβλεψης για διανομή 55%, καθώς και την επίδραση από την επιτάχυνση του DTC.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι για το 2025 η τράπεζα έχει ανακοινώσει ποσοστό διανομής 55% των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό €519 εκατ., ισόποσα κατανεμημένο μεταξύ μερίσματος και επαναγοράς μετοχών.

Οι χρηματικές διανομές ανέρχονται σε €259 εκατ., εκ των οποίων €111 εκατ. έχουν ήδη καταβληθεί ως προμέρισμα τον Δεκέμβριο, ενώ το υπόλοιπο ποσό προς διανομή ανέρχεται σε €148 εκατ., με το τελικό μέρισμα να εκτιμάται σε περίπου €0,065 ανά μετοχή και να αναμένεται να καταβληθεί στις αρχές Ιουλίου. Παράλληλα, προβλέπεται πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €259 εκατ., στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής διανομής κεφαλαίου.

Προοπτικές 2026

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, το 2026 αποτελεί ένα μεταβατικό έτος για την Τράπεζα, με έμφαση στην ομαλή ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών. Ως εκ τούτου, η πλήρης απόδοση των αναμενόμενων συνεργειών δεν αναμένεται να αποτυπωθεί από το πρώτο έτος.

Παρά ταύτα, η Alpha Bank αναμένει αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών κατά 11% το 2026, οδηγώντας σε αντίστοιχη βελτίωση των κερδών ανά μετοχή (EPS). Η επίδοση αυτή αντανακλά τη δυναμική δημιουργίας επαναλαμβανόμενων εσόδων και τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η επίτευξη διατηρήσιμης και ποιοτικής κερδοφορίας αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης της Alpha Bank, με το επιχειρηματικό της μοντέλο να στηρίζει τη συνέχιση της τάσης αυτής και τα επόμενα έτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.