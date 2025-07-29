Δικαστήριο της Ρωσίας επέβαλε στην εταιρεία Zoom Communications πρόστιμο 76,9 εκατομμυρίων ρουβλίων (965.779 δολαρίων) για μη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που διέπουν τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον διαδικτυακό χώρο της Ρωσίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου των δικαστηρίων της Μόσχας.

Η εταιρεία Zoom δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει την απόφαση του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

