Η ολλανδική εταιρεία τεχνολογίας Philips, μείωσε την Τρίτη τις εκτιμώμενες δασμολογικές επιπτώσεις της, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν σε ένα συντελεστή 15% στα περισσότερα αγαθά που εισάγονται από την Ευρώπη, σημειώνει το CNBC.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει δασμό 30% στις εισαγωγές από το μπλοκ των 27 χωρών της ΕΕ από την 1η Αυγούστου, ελλείψει συμφωνίας.



Η εταιρεία ανέφερε ότι αναμένει αντίκτυπο 150 έως 200 εκατ. ευρώ (173 έως 232 εκατ. δολάρια) από τους δασμούς φέτος, χαμηλότερα από τα 250 έως 300 εκατ. ευρώ που είχε εκτιμήσει προηγουμένως.

Η εισηγμένη στο Άμστερνταμ μετοχή της Philips σημείωσε άνοδο 9,46%.

Η Philips αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για το περιθώριο κέρδους (EBITA) σε ένα εύρος 11,3% έως 11,8% για το έτος, από την προηγούμενη πρόβλεψη 10,8% έως 11,3%.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA του δεύτερου τριμήνου αυξήθηκε στο 12,4%, ξεπερνώντας τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 9,9%, ενώ οι πωλήσεις ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες της αγοράς στα 4,3 δισ. ευρώ.



Πηγή: skai.gr

