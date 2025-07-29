Τριμηνιαία κέρδη χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς αναμένει η Spotify, καθώς η υψηλότερη φορολογία που σχετίζεται με τους μισθούς των εργαζομένων της επισκίασαν το όφελος από την αύξηση της ζήτησης για streaming μουσικής, με αποτέλεσμα η μετοχή της, που βρίσκεται σε υψηλά, να υποχωρήσει κατά 11%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κερδοφορία της σουηδικής εταιρείας, αφού οι αυξήσεις τιμών και οι προσπάθειες μείωσης του κόστους τα τελευταία χρόνια τη βοήθησαν να επιτύχει τα πρώτα ετήσια κέρδη της το 2024.

Η Spotify διευρύνει επίσης τη βιβλιοθήκη περιεχομένου βίντεο για να προσελκύσει συνδρομητές, ένα στοίχημα που βοήθησε την τιμή της μετοχής της να υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες. Ωστόσο, η υψηλότερη τιμή της μετοχής οδήγησε σε αύξηση των φόρων μισθοδοσίας που συνδέονται με τις αποδοχές των εργαζομένων, μειώνοντας τα κέρδη.

Αυτοί οι φόροι, που χαρακτηρίζονται κοινωνικές εισφορές, ανήλθαν συνολικά σε 116 εκατ. ευρώ (133,62 εκατ. δολάρια) στο δεύτερο τρίμηνο. Αυτό οδήγησε τη Spotify σε ζημίες 42 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με κέρδη 1,33 ευρώ πριν από έναν χρόνο.

Η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι η τάση θα συνεχιστεί και στο τρίτο τρίμηνο, προβλέποντας λειτουργικά κέρδη 485 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών για κέρδη 562 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η πρόβλεψη της Spotify για έσοδα 4,2 δισ. ευρώ ήταν επίσης χαμηλότερη από την εκτίμηση της αγοράς των 4,48 δισ. ευρώ, ενώ η μηνιαία πρόβλεψη για τους ενεργούς χρήστες (MAU) των 710 εκατομμυρίων ήταν ανάλογη αυτής των επενδυτών.

Η πρόβλεψή της πάντως για αύξηση των premium συνδρομητών κατά 5 εκατομμύρια, στα 281 εκατομμύρια, ήταν υψηλότερη της εκτίμησης της Visible Alpha για 279 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η εταιρεία άρχισε να επενδύει σε βίντεο podcast το 2020, αφού αγόρασε τα δίκτυα podcast Gimlet Media και Anchor FM. Πέρυσι, υπέγραψε μια νέα πολυετή συμφωνία με τον podcaster Joe Rogan.

Οι premium συνδρομητές του Spotify αυξήθηκαν κατά 12% στα 276 εκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας την εκτίμηση της Visible Alpha για 273 εκατομμύρια. Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν κατα 18 εκατομμύρια και ανήλθαν συνολικά στα 696 εκατομμύρια.

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 10% στα 4,19 δισ. ευρώ, αλλά δεν ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για 4,26 δισ. ευρώ λόγω της δυσμενούς συναλλαγματικής επίδρασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.