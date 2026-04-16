Η Repsol φαίνεται να ανακτά τον επιχειρησιακό έλεγχο των πετρελαϊκών της δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πηγές με γνώση της συμφωνίας.

Η συμφωνία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα και περιλαμβάνει σχέδια για σημαντική αύξηση της παραγωγής -έως και τριπλασιασμό μέσα σε τρία χρόνια. Παράλληλα, προβλέπεται ένας «εγγυημένος» μηχανισμός πληρωμών, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος, όταν το Καράκας δεν κατέβαλλε έγκαιρα τα οφειλόμενα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης του ενεργειακού τομέα της χώρας, η οποία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως αλλά υποφέρει από υποβαθμισμένες υποδομές.

Επιπλέον, η επιστροφή της Repsol συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις του 2026: μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, οι ΗΠΑ επέτρεψαν ξανά σε διεθνείς εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας.

Συνολικά, η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια πιθανή επιστροφή μεγάλων δυτικών εταιρειών στη χώρα και μια προσπάθεια αύξησης της παραγωγής, με στόχο την αναζωογόνηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

Πηγή: skai.gr

