Περισσότερες από 280 επαγγελματικές συναντήσεις πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της δράσης «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενισχύοντας τη διασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια επιχειρηματικότητα και την ελληνική αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Hilton Metropole στο Λονδίνο, πραγματοποιήθηκαν στο περίπτερο του επιμελητηρίου περισσότερα από 220 προγραμματισμένα ραντεβού με Έλληνες εργαζόμενους, πτυχιούχους και φοιτητές που ενδιαφέρονται για επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και ακόμη 60 μη προγραμματισμένες συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως επισημαίνεται, οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την επιστροφή και επαγγελματική αποκατάστασή τους στη χώρα μας, μέσω συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις.

Την εκδήλωση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 3.000 φοιτητές, πτυχιούχοι, επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που διαμένουν και εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα φορολογικά και λοιπά κίνητρα επαναπατρισμού, σημειώνοντας ότι το ισοζύγιο επιστροφών Ελλήνων εργαζομένων σε σχέση με όσους αναχωρούν στο εξωτερικό είναι πλέον θετικό κατά 20.000 άτομα ετησίως.

Η υπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της διοργάνωσης συνοδευόμενη από τον υφυπουργό Εργασίας Κωνσταντίνο Καραγκούνη, τον γενικό γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκο Μηλαπίδη, τον γενικό διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία Κωνσταντίνο Αγραπιδά, καθώς και τον πρέσβη της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννη Τσαούση.

Το ΕΒΕΠ συμμετείχε με περίπτερα στα οποία φιλοξενήθηκαν εργοδοτικοί φορείς, όπως η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής - Πειραιώς και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων. Επίσης συμμετείχαν οι εταιρείες-μέλη, Golden Cargo SA, D. Koronakis SA, S. Korkidis Group, ErmaFirst, Skaramangas Shipyards SA, Dynacom, Olympic Marine SA και Omicron Yachts. Συνολικά συμμετείχαν 35 επιχειρηματικοί όμιλοι από κλάδους όπως οι κατασκευές, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, η έρευνα και ανάπτυξη, η πληροφορική, η βιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ενέργεια, η ναυτιλία και τα ναυπηγεία, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός, η φαρμακοβιομηχανία και ο τομέας της υγείας.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το θετικό αποτέλεσμα της συμμετοχής του επιμελητηρίου στη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι, το ΕΒΕΠ οφείλει σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας να ενισχύσει τη διασύνδεση Ελλήνων του εξωτερικού με την ελληνική επιχειρηματικότητα, μέσα από πετυχημένες εκδηλώσεις όπως το «Rebrain Greece». Επίσης, τόνισε ότι, το ΕΒΕΠ επενδύει σταθερά στα επαγγέλματα του μέλλοντος και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, με στόχο την προσέλκυση ταλαντούχων Ελλήνων του εξωτερικού και τη διασύνδεση τους με τις ελληνικές επιχειρήσεις. «Στην προσπάθεια ανάπτυξης του ελληνικού επιχειρείν και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας πρέπει να επενδύσουμε στην επιστροφή των νέων μας, κάτι που επιθυμούν και εκείνοι και επιβεβαιώνεται με την υψηλή επισκεψιμότητα που κατέγραψε η διοργάνωση» σημείωσε ο πρόεδρος.

Φωτ.: ΕΒΕΠ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.