Η ανακοίνωση της Premia

Η Premia Properties A.E.E.A.Π. («PREMIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 20.04.2026 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου της PREMIA, Pandora Invest II A.E., η οποία αφορά στην αγορά ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση τους σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας.

Στην περίμετρο της συναλλαγής περιλαμβάνονται 34 ακίνητα συνολικής αξίας € 49 εκατ. από το χαρτοφυλάκιο REO της Τράπεζας Πειραιώς διαφόρων χρήσεων (όπως κτήρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες). Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου του 2027.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA PROPERTIES ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι για τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Η συμφωνία απόκτησης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων με προοπτικές υψηλής κερδοφορίας ενισχύει την στρατηγική ανάπτυξης της PREMIA».



Πηγή: skai.gr

