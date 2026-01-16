Η γερμανική εταιρεία σπορ αυτοκινήτων Porsche, υπέστη σημαντική πτώση στις ετήσιες πωλήσεις το 2025.

Η εταιρεία παρέδωσε 279.449 οχήματα πέρσι, καταγράφοντας συνολική πτώση 10% σε σύγκριση με το 2024.

Η Porsche επέστρεψε σε πιο επικερδή μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και ανέβαλε την κυκλοφορία ορισμένων πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων πέρσι, καθώς η ζήτηση μειώθηκε, σημειώνει το Reuters.

Στην Κίνα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 26% λόγω του έντονου ανταγωνισμού για τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, σύμφωνα με την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία μειώνει το δίκτυο των αντιπροσώπων της στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.