Η γερμανική εταιρεία σπορ αυτοκινήτων Porsche, υπέστη σημαντική πτώση στις ετήσιες πωλήσεις το 2025.
Η εταιρεία παρέδωσε 279.449 οχήματα πέρσι, καταγράφοντας συνολική πτώση 10% σε σύγκριση με το 2024.
Η Porsche επέστρεψε σε πιο επικερδή μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και ανέβαλε την κυκλοφορία ορισμένων πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων πέρσι, καθώς η ζήτηση μειώθηκε, σημειώνει το Reuters.
Στην Κίνα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 26% λόγω του έντονου ανταγωνισμού για τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, σύμφωνα με την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία μειώνει το δίκτυο των αντιπροσώπων της στην περιοχή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.