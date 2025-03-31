Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ιστορικό καφέ «Γιασεμί» στην καρδιά της Πλάκας ανακοίνωσε το κλείσιμό του, ύστερα από 16 χρόνια παρουσίας στα σκαλάκια της Μνησικλέους. Από το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου του 2009, το «Γιασεμί» αποτέλεσε σημείο αναφοράς για κατοίκους, τουρίστες, καλλιτέχνες και λάτρεις του αστικού ρομαντισμού.

Η αύρα του μαγαζιού, οι σπιτικές λιχουδιές βασισμένες σε συνταγές γιαγιάδων, το παραδοσιακό τσάι και οι πιάνο βραδιές με νότες Χατζιδάκι συνέθεσαν μια εμπειρία αυθεντικά αθηναϊκή. Το «Γιασεμί» φιλοξένησε πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο, έγινε σκηνικό σε ταινίες όπως το «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η ιδιοκτήτρια, Μαρίζα Κουζέλη, μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μέσα από μια ποιητική επιστολή, στην οποία κάνει λόγο για έναν «κύκλο που κλείνει», με ευγνωμοσύνη για τις μνήμες και την αγάπη που εισέπραξε όλα αυτά τα χρόνια.

Το πιάνο απομακρύνεται από τον γνώριμο χώρο, αλλά το πνεύμα του «Γιασεμί» θα συνεχίσει την πορεία του, όπως ανακοινώθηκε, στο νέο χώρο @yiasemi.cottage, στην οδό Ηρακλειδών 7, στο Θησείο, όπου δημιουργείται ένα νέο delicatessen με επιλεγμένα προϊόντα και γεύσεις που ξυπνούν συναισθήματα.

Γιασεμί: Η ανάρτηση για το κλείσιμο του μαγαζιού στην Πλάκα

«"Γιασεμί", το ταξίδι συνεχίζεται!

Οι κύκλοι όταν κλείνουν είναι πράγμα δύσκολο!

Κι ο δικός μας ο κύκλος με το μυρωδάτο όνομα "Γιασεμί" άνοιξε πριν ακριβώς 16 χρόνια.

Ήταν Μεγάλο Σάββατο του 2009, απόγευμα στις έξι, λίγο πριν αρχίσει να βραδιάζει. Το Άγιο Φως ανέβαινε για το Μετόχι, ο Γιάννης ο Κούκλης μ’ έστειλε μ’ ένα φαναράκι να το φέρω. Άναψε ένα ψηλό κερί, έκανε το σταυρό πάνω από την πόρτα και μου είπε: Καλορίζικο…

Έτσι άρχισαν όλα!

Με φως που έλαμψε προς στιγμήν και που δεν σταμάτησε να οδηγεί τις επιλογές μας επί 16 όμορφα χρόνια. Το Γιασεμί δεν ήταν μόνο η μικρή του ιστορία. Ούτε μόνο οι νοστιμιές της κουζίνας μας, που οι περισσότερες είχαν πηγή τα κιτάπια και τα λόγια της γιαγιάς μου. Ούτε και ήταν μόνο τα αρώματα των ροφημάτων μας. Ήταν κάτι πέρα από εμάς. Ήταν και παραμένει ο κόσμος που το αγάπησε. Ήταν οι μουσικοί που έντυσαν με νότες και ήχους αυτή την ιστορία, αυτό το ταξίδι. Ήταν οι άνθρωποι που δούλεψαν μαζί μας. Ήταν τα απολαυστικά πρωινά στα σκαλάκια της Μνησικλέους. Ήταν τα χαλαρωτικά μεσημέρια, όταν χάιδευε ο ήλιος τα πρόσωπα της μεγάλης μας παρέας. Ήταν τα βράδια που η ψυχή μας χουζούρευε απολαμβάνοντας από το πιάνο ήχους Χατζιδακικούς. Μουσικές κλασσικές και μουσικές σύγχρονες, νότες που σκάλωναν στους τοίχους μπερδεμένες συχνά με τα ηχηρά και αλλεπάλληλα "τικ" των διαττόντων σπιθών καθώς τα φλεγόμενα ξύλα στο τζάκι μας ταξίδευαν σε χορούς κυκλωτικούς, σε παραλίες τις εφηβείας μας. 31/3/2025 Δευτέρα ξημερώματα, κοντεύει Πάσχα.

Με ευγνωμοσύνη αγκαλιάζουμε απόψε τα μαξιλάρια όπου νωχελικά πάνω τους ακουμπήσατε την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας.

Ο Νίκος ο Δημητροκάλης σηκώνει το πιάνο στο άδειο "Γιασεμί" κι ανοίγουμε πανιά για νέες θάλασσες, νέα λιμάνια.

Στο @yiasemi.cottage , της οδού Ηρακλειδών 7 θα πάρουμε μια ανάσα. Εκεί η αγάπη και η εμπειρία μας στο φαγητό που δημιουργεί συναισθήματα, γεμίζει τα ράφια ενός delicatessen. Το Γιασεμί σηματοδότησε "κάτι" τα τελευταία χρόνια στη ζωή και την ιστορία της Πλάκας. Γι αυτό και σύντομα, χάριν του νόστου και της νοστιμιάς, αλλά κυρίως χάρη στην αγάπη σας, θα επανέλθει.

Εις το επανιδείν!

Μαρίζα Κουζέλη

της οικογένειας του "Γιασεμί",

των φίλων και των συνεργατών»

