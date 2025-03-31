Πρωτοποριακό έργο για την ενίσχυση της απόδοσης, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών υλοποιείται από την ερευνητική ομάδα της Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympiat σε συνεργασία με την ομάδα Ευφυών Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού (iPRISM Research Group, iprism.eu) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της (βαθιάς) μηχανικής μάθησης, των νευρωνικών δικτύων και, γενικά, των αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, το έργο προσβλέπει στην ανάπτυξη εργαλείων για την ανάλυση δεδομένων που ανακτώνται από τις κυψέλες των μπαταριών, την εκπαίδευση των δικτύων για την πρόβλεψη της κατάστασής τους και την ανάπτυξη πιο εστιασμένων και αποτελεσματικών μοντέλων.

Οι εφαρμογές της καινοτόμου αυτής πρωτοβουλίας θα αξιοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι κατασκευαστές μπαταριών, καθώς επίσης και σε ερευνητικούς οργανισμούς με αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση και την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας.

Ο Νικόλαος Τσιουβάρας, Chief Technology Officer της Sunlight Group, σημείωσε: «Η Sunlight, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, προχωρά στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την πρόβλεψη παραμέτρων μπαταριών, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης και της βιωσιμότητας. Το έργο αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες στην αποδοτική διαχείριση ενεργειακών πόρων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την τεχνολογία μπαταριών, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Sunlight στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών βασισμένων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, η συνεργασία με την ερευνητική ομάδα iPRISM ενισχύει την τεχνολογική μας βάση και μας επιτρέπει να καινοτομήσουμε, διαμορφώνοντας το μέλλον των ενεργειακών τεχνολογιών».

Ο Κωνσταντίνος Κολομβάτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη Sunlight, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη, για την ανάπτυξη αυτού του πρωτοποριακού έργου. Είμαι βέβαιος, ότι τα τελικά παραδοτέα, τα οποία θα είναι πλήρως συμβατά με το περιβάλλον της MathWorks, θα αποτελέσουν μια ισχυρή εργαλειοθήκη που θα ενισχύσει τις δυνατότητες εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών σε βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές».

