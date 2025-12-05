Η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Πειραιώς Financial Holdings Γιώργος Χαντζηνικολάου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής.

H Ελλάδα συνεχίζει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα, διατηρώντας σταθερά την πτωτική τροχιά του δημόσιου χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, και να κάνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, προσθέτουν μια δυναμική στην ανάπτυξη της χώρας, τόνισε.



Ως αποτέλεσμα, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κλείσει στο 2,1% το 2025 και στο 2,2% το 2027 έναντι 1,3% και 1,2% της Ευρωζώνης για τα αντίστοιχα έτη.

Σε ό,τι αφορά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, σημείωσε ότι η ενσωμάτωσή της στην Πειραιώς αποτελεί κομβική εξέλιξη στην ιστορία της Τράπεζας.

Η προτεινόμενη συγχώνευση αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας νέας απλοποιημένης εταιρικής δομής του Ομίλου, έτσι ώστε η Απορροφούσα να καταστεί μητρική του Ομίλου, με σκοπό τη διευκόλυνση της επίτευξης των επικαιροποιημένων στρατηγικών στόχων και των βασικών προτεραιοτήτων του, σημείωσε ο κ. Χαντζηνικολάου.

Αναλυτικά η ομιλία του προέδρου της Πειραιώς Financial Holdings Γιώργου Χαντζηνικολάου

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,



Σας καλωσορίζω στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Πειραιώς Financial Holdings.



Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με μια σύντομη επισκόπηση στις πρόσφατες εξελίξεις για την οικονομία και το διεθνές περιβάλλον, και θα συνεχίσω με την Πειραιώς, και τις προοπτικές για το επόμενο διάστημα.



Έχουμε ήδη φτάσει στο τέλος του 2025, και η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις. Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εξελίξεις στο τομέα της τεχνολογίας και ειδικά στη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), και οι δημοσιονομικές και νομισματικές ανισορροπίες διεθνώς, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητος που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη διεθνώς.



Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, διαμορφώθηκε στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση και στο 1,4% ετησίως. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να διατηρούνται σε καλά επίπεδα, επηρεάζοντας θετικά την ιδιωτική κατανάλωση, και ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται γύρω στο 2%, όσο και ο στόχος της ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΤ έχει διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της.

Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές προκλήσεις που σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα τεχνολογικά άλματα στην Αμερική και Κίνα, δημιουργούν την ανάγκη για μεγάλου ύψους επενδύσεις τόσο στον αμυντικό τομέα, ως επίσης στον τομέα τις τεχνολογίας. Επενδύσεις που απαιτούνται ώστε η Ευρώπη να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος, ώστε οι επιχειρήσεις της να παραμείνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος.



Μέσα σε αυτό το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας. H Ελλάδα συνεχίζει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα, διατηρώντας σταθερά την πτωτική τροχιά του δημόσιου χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, και να κάνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, προσθέτουν μια δυναμική στην ανάπτυξη της χώρας.



Σαν αποτέλεσμα, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να κλείσει στο 2,1% το 2025 και στο 2,2% το 2027 έναντι 1,3% και 1,2% της Ευρωζώνης για τα αντίστοιχα έτη.



Σε αυτό το θετικό μακροοικονομικό κλίμα, οι επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνεχίζουν να είναι ισχυρές. Η κεφαλαιακή θέση και η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυρές, δημιουργώντας χώρο για πιστωτική ανάπτυξη και δυναμική και διατηρήσιμη κερδοφορία.



Για την Πειραιώς, το εννεάμηνο 2025 αποτέλεσε διάστημα σημαντικής προόδου. Όπως θα σας αναφέρει στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, η Πειραιώς κατέγραψε κέρδη, πετυχαίνοντας 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων με κεφάλαια ανά μετοχή στα 6,09 ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση.



Επίσης, την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η ενσωμάτωση της οποίας στη Πειραιώς αποτελεί κομβική εξέλιξη στην ιστορία της Τράπεζας, διότι θα μας δώσει την ευκαιρία να διαφοροποιήσουμε και να μεγαλώσουμε τα έσοδα μας, δημιουργώντας σημαντική αξία για τους μετόχους και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.



Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,



Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει σήμερα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Piraeus Financial Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.



Η προτεινόμενη συγχώνευση αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας νέας απλοποιημένης εταιρικής δομής του Ομίλου, έτσι ώστε η Απορροφούσα να καταστεί μητρική του Ομίλου, με σκοπό τη διευκόλυνση της επίτευξης των επικαιροποιημένων στρατηγικών στόχων και των βασικών προτεραιοτήτων μας.



Ειδικότερα, η εν λόγω συγχώνευση θα επιτρέψει στην Πειραιώς, να:

Επιτύχει βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων Ενισχύσει τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, με στόχο την αποδοτικότερη κατανομή πόρων, μέσω της εξάλειψης επικαλύψεων και της αξιοποίησης συνεργειών Περιορίσει τα διοικητικά βάρη Ενδυναμώσει την εταιρική διακυβέρνηση, τον έλεγχο και τη διοικητική αποτελεσματικότητα μέσω απλοποιημένης εταιρικής δομής (ένα Δ.Σ. και επιτροπές για μία οντότητα, αντί για δύο), και Αξιοποιήσει τη βελτιστοποιημένη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας συγκριτικά με αυτή της PFH.

Υπενθυμίζεται στους μετόχους ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός που υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 (ήτοι η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφορά του στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.») αποσκοπούσε, πρωτίστως, στην αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού όγκου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου.



Σήμερα, με τον δείκτη NPE να έχει υποχωρήσει στο 2,5%, οι λόγοι που υπαγόρευσαν το hive-down έχουν πλέον εκλείψει. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της υφιστάμενης εταιρικής δομής δεν κρίνεται πλέον αναγκαία.



Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,



Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι ο στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των μετόχων μας, όλων εσάς που σταθήκατε στο πλευρό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σημαντικής πορείας μετασχηματισμού μας. Και δράττομαι της ευκαιρίας, για μια ακόμα φορά, να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας.



Δίνω τώρα τον λόγο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου που θα σας παρουσιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις του Ομίλου.



Σας ευχαριστώ πολύ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.