Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής 

Σε συνέχεια της από 12 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσης, η Πειραιώς Financial Holdings AE ενημερώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς»), ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών (ποσοστό 100%) της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, “Ethniki Holdings S.à.r.l.”, από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα (η «Συναλλαγή»).

Το συνολικό καταβληθέν τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε €0,6 δισ. σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδο 19% στο τέλος 2025, με απόθεμα 300 μονάδων βάσης έναντι της σύστασης Πυλώνα 2.

Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων του Ομίλου, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων του, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι κορυφαία εταιρεία στον ασφαλιστικό τομέα της χώρας μας, και η μακροβιότερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε 1,8 εκατ. ενεργούς πελάτες, προσφέροντας όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, με μερίδιο αγοράς 14,6% (18,3% στον κλάδο ασφαλειών ζωής και 11,3% στον κλάδο ασφαλειών ζημιών) και με €850εκατ. Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ("GWP"), το 2024.

Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει σύνολο ενεργητικού €4,1 δισ. και ίδια κεφάλαια €0,4δισ. Το 2024, η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €14,8εκατ, ενώ με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της για την περίοδο δεκαμήνου 2025, τα κέρδη προ φόρων υπερβαίνουν τα €30 εκατ. Έχει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) 188% το 2024, υψηλότερο από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Το πρώτο τρίμηνο 2026, η Πειραιώς θα παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου Ομίλου Πειραιώς, με επίκεντρο την εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, δήλωσε για τη Συναλλαγή:

«Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Εθνική Ασφαλιστική, όχι μόνο διευρύνουμε τις δυνατότητές μας σε λύσεις προστασίας και επενδύσεων, αλλά δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας. Μαζί, δημιουργούμε ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία, τοποθετώντας τον Όμιλο Πειραιώς σε πρωταγωνιστική θέση στις ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις.»

Ο Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σχολίασε για τη Συναλλαγή:

«Η εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την Εθνική Ασφαλιστική. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με έναν κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο, ανοίγονται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για όλους. Μαζί, οικοδομούμε ένα ισχυρό, αξιόπιστο και καινοτόμο οικοσύστημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Εθνικής Ασφαλιστικής ως σημαντικού και αξιόπιστου συνεργάτη για τους πελάτες μας και θα παράγει μακροπρόθεσμη αξία για τον μέτοχό μας.»

Σύμβουλοι της Πειραιώς για τη Συναλλαγή ήταν η UBS Europe SE (χρηματοοικονομικός σύμβουλος), η Milliman (αναλογιστικός σύμβουλος) και τα νομικά γραφεία Milbank LLP, Μωράτη Πασσά και Ποταμίτη Βεκρή.

