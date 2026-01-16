Η TikTok θα αρχίσει να εφαρμόζει νέα τεχνολογία ανίχνευσης ηλικίας σε όλη την Ευρώπη τις επόμενες εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή στο Reuters, καθώς η πλατφόρμα που ανήκει στην ByteDance αντιμετωπίζει ρυθμιστικές πιέσεις για την καλύτερη αναγνώριση και διαγραφή λογαριασμών που ανήκουν σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

Το σύστημα, το οποίο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, ακολουθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους που εφαρμόστηκε στη Βρετανία. Αναλύει πληροφορίες προφίλ, δημοσιευμένα βίντεο και συμπεριφορές για να προβλέψει εάν ένας λογαριασμός μπορεί να ανήκει σε ανήλικο.

Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας έρχεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, εν μέσω ανησυχιών ότι οι τρέχουσες προσεγγίσεις είναι είτε αναποτελεσματικές είτε υπερβολικά επεμβατικές.

Το πιλοτικό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε στην διαγραφή χιλιάδων λογαριασμών χρηστών κάτω των 13 ετών.

Πηγή: skai.gr

