Η Google προσφεύγει κατά εντολής διαμοιρασμού δεδομένων

Η Google ζήτησε την Παρασκευή, 16/1, από έναν δικαστή των ΗΠΑ να αναβάλει την εφαρμογή εντολής που την υποχρεώνει να μοιραστεί δεδομένα με ανταγωνιστές της, όσο η εταιρεία ασκεί έφεση κατά απόφασης που έκρινε ότι κατέχει παράνομο μονοπώλιο στην διαδικτυακή αναζήτηση.

Ο περιφερειακός δικαστής της Αμερικανικής πρωτεύουσας, Amit Mehta, αποφάσισε το 2024 ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε παράνομες πρακτικές για να διατηρήσει την κυριαρχία της στην online αναζήτηση. Η Google δήλωσε στα δικαστικά έγγραφα της Παρασκευής ότι θα ζητήσει από ομοσπονδιακό εφετείο να ανατρέψει την απόφαση αυτή.

Η εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι ο Mehta υπερέβη τα όρια στην προσπάθειά του να «εξισορροπήσει το πεδίο ανταγωνισμού», διατάσσοντας τη Google να μοιραστεί τα δεδομένα της με ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών γενετικής τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT.

Η Google τόνισε ότι, εάν συμμορφωθεί με την εντολή, διατρέχει τον κίνδυνο να αποκαλύψει εμπορικά απόρρητα χωρίς να υπάρχει τρόπος να τα ανακτήσει σε περίπτωση που δικαιωθεί στην έφεση. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από τον Mehta να παγώσει το συγκεκριμένο σκέλος της απόφασής του.

Η Google δεν ζήτησε την αναβολή άλλων απαιτήσεων, όπως τον περιορισμό των συμβολαίων που της επιτρέπουν να προεγκαθιστά εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του chatbot τεχνητής νοημοσύνης Gemini, σε διάρκεια ενός έτους.

«Παρότι η Google θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα είναι αδικαιολόγητα και δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν επιβληθεί, είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα, εκτός από το να παραδώσει τα δεδομένα της ή να παρέχει συνδυαστικά αποτελέσματα και διαφημίσεις, όσο εκκρεμεί η έφεσή της», ανέφερε η εταιρεία.

Παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί πως κατέχει πολλαπλά παράνομα μονοπώλια, η Google έχει μέχρι στιγμής βγει σε μεγάλο βαθμό αλώβητη από τη μακρόχρονη αντιπαράθεσή της με τις αμερικανικές αρχές ανταγωνισμού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ο συνασπισμός των πολιτειών που άσκησαν την αγωγή έχουν προθεσμία έως τις 3 Φεβρουαρίου για να αποφασίσουν εάν θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του Mehta, με την οποία απορρίφθηκαν αυστηρότερα διορθωτικά μέτρα.

Οι αρχές ανταγωνισμού είχαν ζητήσει να υποχρεωθεί η Google να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome και να σταματήσει τις πληρωμές δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Apple και άλλες εταιρείες, οι οποίες συμφωνούν να ορίζουν την Google ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε νέες συσκευές.

Πηγή: skai.gr

