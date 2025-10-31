Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν εκδώσει φέτος ομόλογα άνω των 200 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση των τεράστιων έργων υποδομής που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), με αναλυτές να προειδοποιούν ότι η έκρηξη αυτή ενδέχεται να «πλημμυρίσει» την αγορά και να δημιουργήσει νέους κινδύνους χρέους για τους επενδυτές.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί που παρέχουν υπηρεσίες cloud μέχρι πρόσφατα χρηματοδοτούσαν τις επενδύσεις τους σε κέντρα δεδομένων και υποδομές μέσω των ισχυρών εσόδων τους και των υψηλών ισολογισμών. Ωστόσο, πλέον στρέφονται όλο και περισσότερο στις αγορές ομολόγων για να καλύψουν τα αυξανόμενα αρχικά κόστη των τεράστιων νέων data centers, καθώς οι επενδύσεις τους αναμένεται να τους αποφέρουν κέρδη σε βάθος χρόνου.

Η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ πούλησε αυτή την εβδομάδα ομόλογα ύψους 30 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει τα έργα της στον τομέα της AI. Η έκδοση του τεχνολογικού κολοσσού κατέγραψε τεράστια ζήτηση με τις προσφορές να φτάνουν τα 125 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ζήτηση που έχει καταγραφεί στην ιστορία για εταιρικό ομόλογο επενδυτικής βαθμίδας σε δολάρια, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Η Goldman Sachs είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι οι πωλήσεις «jumbo» ομολόγων ύψους 180 δισ. δολαρίων από εταιρείες όπως η Meta, η Alphabet και η Oracle καταδεικνύουν πως οι εκδόσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής καθαρής έκδοσης εταιρικού χρέους στις ΗΠΑ για το 2025.

Ο Γκόρντον Σάνον, διαχειριστής κεφαλαίων στην TwentyFour Asset Management, τόνισε ότι «η τεράστια όρεξη για δανεισμό από τις τεχνολογικές εταιρείες υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους στην AI, θα απορροφήσει τη ζήτηση από άλλους τομείς της αγοράς εταιρικού χρέους».

Η Oracle είχε εκδώσει ομόλογα αξίας 18 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο, σε μια επίσης έκδοση που σημείωσε υψηλή ζήτηση, για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων που παρέχει στην OpenAI.

Αναλυτές της Barclays επεσήμαναν σε έκθεσή τους ότι, αν και «το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει ακόμη αποτελέσει βασικό παράγοντα στην προσφορά εταιρικών ομολόγων», αρκετές μεγάλες συμφωνίες φέτος «δείχνουν πως η εικόνα μπορεί να αλλάξει δραματικά». Κατά τους ίδιους, οι εκδόσεις που σχετίζονται με την AI αποτελούν «τον μεγαλύτερο ελέφαντα στο δωμάτιο» για πολλούς επενδυτές.

Ανώτερα στελέχη επενδυτικών κεφαλαίων σημειώνουν ότι αυτό το κύμα πωλήσεων θα υποχρεώσει τους επενδυτές σταθερού εισοδήματος να αντιμετωπίσουν τα ίδια ερωτήματα με τους επενδυτές μετοχών: κατά πόσο δηλαδή η εκρηκτική δαπάνη για την τεχνητή νοημοσύνη είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Ο Φρέιζερ Λάντι, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στην Aviva Investors, προειδοποίησε ότι η αύξηση της έκδοσης ομολόγων δημιουργεί «σοβαρά ερωτήματα για τον κίνδυνο συγκέντρωσης και τη βιωσιμότητα των επενδυτικών δαπανών». Πρόσθεσε πως η τάση αυτή ενδέχεται να καταστήσει την αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας των ΗΠΑ πιο ευάλωτη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες εκδίδουν ομόλογα μεγάλης διάρκειας.

Η Goldman Sachs χαρακτήρισε το 2025 «κορυφαία χρονιά για την καθαρή έκδοση ομολόγων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη», εκτιμώντας ότι το κύμα δανεισμού για τη χρηματοδότηση data centers και ενεργειακών υποδομών θα συνεχιστεί και το 2026.



