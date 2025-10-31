ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε πάνω από 10.000 νέους επιχειρηματίες 30–59 ετών

Ξεκίνησε η καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης για το πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ανέργων ηλικίας 30-59 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών ελέγχου, η ΔΥΠΑ προχώρησε στην καταβολή της πρώτης δόσης ύψους 4.600 ευρώ. Το ποσό πιστώνεται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025, με συνολικά 10.055 δικαιούχους να εντάσσονται στη δράση σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί με 17.000 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους 30-59 ετών, δίνοντας προτεραιότητα στη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Μέσα από το πρόγραμμα, ενισχύονται νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προωθείται η αυτοαπασχόληση και ενδυναμώνεται η βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιχορήγηση διάρκειας 12 μηνών, με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησής τους.

Το συνολικό ποσό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

- Πρώτη δόση: 4.600 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

- Δεύτερη δόση: 6.200 ευρώ, μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου

- Τρίτη δόση: 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 170.941.273 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, τόνισε πως με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες ανέργους να μετατρέψουν μια ιδέα σε πράξη και ένα όνειρο σε βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες, που αποτελούν, όπως ανέφερε, κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες, η ΔΥΠΑ στηρίζει την καινοτομία, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητα των πολιτών, συμβάλλοντας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στις ίσες ευκαιρίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

