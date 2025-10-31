Ένα ακόμη βήμα προς την απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις που διατηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καταργώντας την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών με πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only).

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1150/2025), οι επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα συμφωνητικά που συνάπτουν με τους πελάτες τους στην Κατάσταση Συμφωνητικών (παρ. 16, άρ.8, Ν.1882/1990), υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συναλλαγές καταγράφονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Η απαλλαγή αυτή αφορά συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί από την 1η Ιουλίου 2025 και μετά, μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου οχημάτων που είναι υποχρεωμένες να διατηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και των πελατών τους.

Στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

• Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων

• Φανοποιεία

• Καταστήματα τοποθέτησης συναγερμών, ηχοσυστημάτων και οργάνων σε οχήματα

• Χώροι στάθμευσης, πλυντήρια

• Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και λοιπά συναφή καταστήματα

Σε περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης ψηφιακού πελατολογίου επεκταθεί και σε άλλους κλάδους πέραν των οχημάτων, η απαλλαγή από την υποβολή συμφωνητικών θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά στο my1521, όλο το 24ωρο, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Ψηφιακό πελατολόγιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.