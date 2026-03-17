Optima Bank: Μη δεσμευτική προσφορά για το 80,84% της Euroxx

Η Optima bank Α.Ε. κατέθεσε μη δεσμευτική πρόταση (Non-Binding Offer) για πιθανή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ, η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Μη Δεσμευτική Πρόταση αφορά την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES, από συγκεκριμένους μετόχους της, με τους οποίους η Optima bank βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις.

Η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Optima bank για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, καθώς και στις επενδυτικές, συμβουλευτικές και υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο την διεύρυνση του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και η ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως:

- η ολοκλήρωση διαδικασίας νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence),

-η συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,

- η διαπραγμάτευση και υπογραφή οριστικών συμφωνιών, καθώς και

- η λήψη των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Optima bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για oποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Πηγή: skai.gr

