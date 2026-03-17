Η Intracom Telecom ενισχύει περαιτέρω τη διοικητική της ομάδα

Δύο νέες τοποθετήσεις στην ανώτατη διοικητική της ομάδα, ανακοίνωσε η Intracom Telecom, στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της.

Ο κ. Νικόλαος Παππάς ανέλαβε τη θέση του Chief Financial Officer (CFO) στις αρχές Μαρτίου 2026. Διαθέτει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στα Οικονομικά, τη Στρατηγική και τον Μετασχηματισμό σε τομείς τηλεπικοινωνιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (FMCG). Στην καριέρα του έχει ηγηθεί τόσο βραχυπρόθεσμων έργων μετασχηματισμού όσο και μακροπρόθεσμων στρατηγικών προγραμμάτων, με έμφαση σε ESG, ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών.

Η κ. Θάλεια Σιαμάνη ανέλαβε τη θέση της Chief Legal Officer (CLO) στα μέσα Φεβρουαρίου 2026. Με εκτενή εμπειρία στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, στη ρυθμιστική συμμόρφωση και στη διαχείριση σύνθετων πολυεθνικών νομικών πλαισίων, έχει υποστηρίξει διεθνείς επιχειρηματικές επεκτάσεις και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη στρατηγικών λύσεων που προάγουν την ανάπτυξη και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Ο κ. Kartlos Edilashvili, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom, δήλωσε: «Η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας της Intracom Telecom με στελέχη αυτού του επιπέδου αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας. Αμφότεροι διαθέτουν σημαντική εμπειρία στους τομείς εξειδίκευσής τους και είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».



Πηγή: skai.gr

