Στην ακύρωση όλων των πτήσεών της από και προς το Τελ Αβίβ έως και την πρωινή πτήση στις 12/07, καθώς και όλων των πτήσεων από και προς Βηρυτό, Αμμάν και Ερμπίλ έως και τις πρωινές αφίξεις στις 28/6, προχώρησε η AEGEAN.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις μπορούν να προχωρήσουν σε αίτηση για credit voucher online, σε αίτηση για πλήρη επιστροφή χρημάτων online, και σε δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου τους χωρίς έξτρα κόστος και με νέα ημερομηνία ταξιδίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 210 6261000, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμες εναλλακτικές πτήσεις είναι αυτήν τη στιγμή πολύ περιορισμένες.

Πηγή: skai.gr

