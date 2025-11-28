Όμιλος Grecotel: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ έως το 2030

Ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 1 δισ. ευρώ υλοποιεί ο Όμιλος Grecotel από το 2020 έως το 2030.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές ο γενικός διευθυντής Νίκος Μπουσγολίτης, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων της Grecotel, μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 240 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων και 110 εκατ. ευρώ για αγορές νέων ακινήτων και την ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η στρατηγική του Ομίλου Grecotel επικεντρώνεται στην επέκταση μεγάλων αναπτύξεων, τη δηµιουργία νέων µονάδων σε Κρήτη, Κέρκυρα, Κω, Πελοπόννησο, Θράκη, νέα luxury hotel brands και είσοδο στην αγορά της εξοχικής τουριστικής κατοικίας.

«Η στρατηγική μας εστιάζει στη στοχευμένη ανάπτυξη σε Luxury Resorts, Hotel Real Estate & Branded Residences σε 6 κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα. Παράλληλα, σχεδιάζουμε και το άνοιγμά μας στο εξωτερικό» ανέφερε ο κ. Μπουσγολίτης και συμπλήρωσε: «η Grecotel δυναμώνει σταθερά τη λειτουργική της θέση με γνώμονα τη βιωσιμότητα (sustainability) επενδύοντας στο ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και σε εξειδικευμένα συστήματα πωλήσεων. Με άλλα λόγια χτίζουμε τις υποδομές που θα διαμορφώσουν την Grecotel της επόμενης πεντηκονταετίας».

Η ανάπτυξη νέων µονάδων ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Οµίλου σε κομβικούς προορισμούς, αναβαθμίζοντας το συνολικό τουριστικό προϊόν και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός ακόμη πολυτελούς ξενοδοχείου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το άνοιγμα του ανακαινισμένου Grecotel Filoxenia στην Καλαμάτα, η ριζική ανακαίνιση του ιστορικού Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη, που ανοίγει τις πύλες του τον προσεχή Απρίλιο, δεν αποτελεί µόνο µια σηµαντική επιχειρηµατική κίνηση, αλλά και µια συνειδητή στρατηγική εθνική επιλογή στήριξης της ακριτικής Θράκης, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Λειτουργώντας σήμερα 40 ξενοδοχεία και resorts µε 25.000 κλίνες σε 15 προορισµούς και 200 σημεία εστίασης, ο Όµιλος Grecotel το 2025 κατέγραψε ισχυρή οικονομική απόδοση, µε τον κύκλο εργασιών να φθάνει τα 413 εκατ. ευρώ. Οδηγοί στην άνοδο παραμένουν η Κρήτη και η Κέρκυρα, που παράγουν το 57% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία συνεχίζουν να αποτελούν τις σημαντικότερες αγορές, συνεισφέροντας το 44% των εσόδων.

Παράλληλα η Grecotel έχει στην ιδιοκτησία της 4.059 στρέμματα ιδιόκτητων παραθαλάσσιων εκτάσεων που αποτελούν μια πολύτιμή τράπεζα γης ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ομίλου καλύπτουν 502.000 τ.μ. «Αυτή η μοναδική τράπεζα γης μας δίνει την ευχέρεια να επενδύουμε δυναμικά και με συνέπεια, να αναβαθμίζουμε τα προϊόντα μας και να διασφαλίζουμε την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου» τόνισε ο κ. Μπουσγολίτης.

«Το 94% των επισκεπτών μας προέρχονται από το εξωτερικό» ανέφερε ο κ. Μπουσγολίτης και προσέθεσε: «το 2025, η Grecotel υποδέχθηκε 425.300 επισκέπτες από 190 χώρες, εκ των οποίων το 30% είναι επαναλαμβανόμενοι , 343.000 loyalty members, καταγράφοντας επιδόσεις που την καθιστούν ηγέτη στην ελληνική αγορά. Οι συνολικές διανυκτερεύσεις ξεπερνούν τα 2,3 εκατομμύρια».

Η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ στα 50 χρόνια δραστηριοποίησής της Grecotel στην ελληνική αγορά ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ. Ο Όμιλος απασχολεί 7.500 εργαζομένους, εκ των οποίων το 80% Έλληνες, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη του ελληνικού τουρισμού, µε 49% γυναίκες και ανθρώπινο δυναμικό από 52 εθνικότητες. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 550 internships ενισχύουν την ανάπτυξη νέων επαγγελματιών, ενώ το 30% των θέσεων καλύπτεται από τις τοπικές κοινωνίες επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σύνδεση της Grecotel με την περιφερειακή ανάπτυξη.

Το πρώτο ξενοδοχείο θεµελίωσε ο ιδρυτής της Νίκος Δασκαλαντωνάκης στην Κρήτη (Hotel El Greco) το 1975 ενώ το 1981 ιδρύθηκε η Grecotel μέσω της συνεργασίας της Tui και του Νίκου Δασκαλαντωνάκη. Το 1993 εξαγοράστηκε το εμβληματικό Astir Palace Corfu, (Corfu Imperial) στην Κέρκυρα. Την περίοδο 1994 - 2002 η Grecotel επεκτάθηκε σε Μύκονο, Ρόδο, Αθήνα, Ανατολική Κρήτη και Κω. Το 1995 δημιουργήθηκε η Agreco Farm. Το 2004 άνοιξαν 10 νέα ξενοδοχεία και resorts σε όλη την Ελλάδα. Το 2013 η Grecotel έγινε 100% ελληνική με την εξαγορά του ποσοστού της Tui από τη Μάρι Δασκαλαντωνάκη. Το 2016 ξεκίνησε η λειτουργία του Luxme Hotels and Resorts και το 2023 εντάχθηκε στον Όμιλο η τρίτη γενιά της Grecotel, η Οδύσσεια Σηφουνάκη Δασκαλαντωνάκη. Επίσης, το 2023 εγκαινιάστηκε το The Dolli At Acropolis, ένα πολυβραβευμένο hotel-maison που αναδείχθηκε Νο 1 στην Ελλάδα από το CONDE NAST. Μάλιστα, το 2024 έγινε το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Ελλάδα με PRIX VERSAILLES WORLD AWARD από την UNESCO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

