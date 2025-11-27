Η ισχυρή ζήτηση για το iPhone της Apple κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Εργένηδων στην Κίνα οδήγησε από μόνη της στην αύξηση των πωλήσεων smartphone, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Counterpoint την Πέμπτη.

Η Apple, αντιπροσώπευε το 26% όλων των smartphones που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μηνιαίας εκδήλωσης στην Κίνα.

Οι πωλήσεις του iPhone 17 της Apple ήταν ιδιαίτερα έντονες, ανέφερε η Counterpoint. Εξαιρουμένης της Apple, οι πωλήσεις smartphone για την Ημέρα των Εργένηδων μειώθηκαν συνολικά κατά 5%, «αντανακλώντας ένα επιφυλακτικό καταναλωτικό περιβάλλον που είχε αποστραγγιστεί από δυναμική», τόνισε.

Η καταναλωτική δυσφορία στην Κίνα, που πηγάζει από την παρατεταμένη κρίση ακινήτων και ανησυχίες για την ασφάλεια του εισοδήματος, έχει καταστήσει ολοένα και πιο δύσκολο να πειστούν οι άνθρωποι να ανοίξουν τα πορτοφόλια τους, σημειώνει το Reuters.

Το φετινό φεστιβάλ πωλήσεων για την Ημέρα των Εργένηδων ολοκληρώθηκε στις 11 Νοεμβρίου μετά από περισσότερο από ένα μήνα προωθητικών ενεργειών στις μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, αλλά δεν κατάφερε να προκαλέσει εκτεταμένο ενθουσιασμό στους καταναλωτές.

Ο πάροχος δεδομένων Syntun δήλωσε ότι οι συνολικές πωλήσεις για την Ημέρα των Εργένηδων ανήλθαν σε 1,70 τρισεκατομμύρια γιουάν (240 δισεκατομμύρια δολάρια) σε όλες τις πλατφόρμες, αυξημένες από τα 1,44 τρισεκατομμύρια γιουάν του περασμένου έτους, η οποία όμως είχε μικρότερη διάρκεια.

Στον τομέα των smartphone, η Huawei σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μεγάλων εμπορικών σημάτων, με το μερίδιό της να μειώνεται στο 13% των πωλήσεων, από 17% πέρυσι.

Τα τηλέφωνα Xiaomi αντιπροσώπευαν το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων με 17%, αν και οι πωλήσεις της μειώθηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

