Η JPMorgan θα κατασκευάσει έναν τεράστιο νέο πύργο στη περιοχή Canary Wharf στο ανατολικό Λονδίνο, δήλωσε ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός την Πέμπτη, επενδύοντας δισεκατομμύρια λίρες στη Βρετανία.

Η τράπεζα ανέφερε ότι το έργο θα συνεισφέρει 9,9 δισεκατομμύρια λίρες (13,1 δισεκατομμύρια δολάρια) σε διάστημα έξι ετών στην τοπική οικονομία -συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής- και θα δημιουργήσει 7.800 θέσεις εργασίας.

Το σχεδιαζόμενο κτίριο των 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών (280.000 τετραγωνικών μέτρων) θα έχει υπερδιπλάσια επιφάνεια από το ψηλότερο κτίριο της Βρετανίας, το Shard στο Σίτι του Λονδίνου, με περίπου 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια έκταση.

Θα καλύπτει επίσης περισσότερο χώρο από τα πρόσφατα ολοκληρωμένα παγκόσμια κεντρικά γραφεία της JPMorgan, έκτασης 2,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών, στην Park Avenue της Νέας Υόρκης.

Μια πηγή που γνωρίζει το έργο δήλωσε ότι η κατασκευή του θα κοστίσει μερικά δισεκατομμύρια λίρες και ότι τα σχέδια βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης, σημειώνει το Reuters.

Ψήφος εμπιστοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η απόφαση της JPMorgan να παραμείνει στη Canary Wharf αποτελεί μια μεγάλη νίκη για την περιοχή, η οποία δυσκολεύτηκε να διατηρήσει τους ενοικιαστές μετά την πανδημία COVID-19, αλλά απολαμβάνει μια ανάκαμψη καθώς οι εταιρείες απαιτούν όλο και περισσότερο την επιστροφή του προσωπικού στο γραφείο.

Η τράπεζα ήταν από τους πιο δυναμικούς εργοδότες στο να λέει στο προσωπικό να επιστρέφει στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα. Το Reuters ανέφερε πέρσι ότι εξέταζε επιλογές επέκτασης στο Λονδίνο.

Ο νέος πύργος θα στεγάσει έως και 12.000 υπαλλήλους, δήλωσε η JPMorgan.

«Η προτεραιότητα της βρετανικής κυβέρνησης για οικονομική ανάπτυξη ήταν ένας κρίσιμος παράγοντας που μας βοήθησε να λάβουμε αυτήν την απόφαση», σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, αφού υποστήριξε δημόσια τον προϋπολογισμό της υπουργού Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς την Τετάρτη, ο οποίος γλίτωσε τις τράπεζες από νέους φόρους.

Η Ριβς χαρακτήρισε την κίνηση ως «ψήφο εμπιστοσύνης πολλών δισεκατομμυρίων λιρών στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η JPMorgan δήλωσε ότι η επένδυση εξακολουθεί να εξαρτάται από το αν το επιχειρηματικό περιβάλλον θα παραμείνει θετικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αν προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, θα αποτελέσει μια σημαντική νίκη για το Λονδίνο μετά το Brexit.

Μετά το Brexit, ορισμένες χρηματοπιστωτικές εταιρείες έχουν αναγκαστεί να μεταφέρουν χιλιάδες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυπηρετήσουν αυτούς τους πελάτες.

Νέος πύργος στις όχθες του Τάμεση

Η JPMorgan θα κατασκευάσει τον πύργο σε μια τοποθεσία γνωστή ως «Riverside South» την οποία αγόρασε το 2008, δυτικά της Canary Wharf στις όχθες του ποταμού Τάμεση.

Αρχικά είχε σχεδιάσει να κατασκευάσει μια νέα έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στην τοποθεσία, αλλά εγκατέλειψε αυτά τα σχέδια μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση υπέρ της μετακόμισης στα παλιά γραφεία της Lehman Brothers.

Ο νέος πύργος θα σχεδιαστεί από την Foster + Partners, την εταιρεία που ίδρυσε ο διάσημος αρχιτέκτονας Nόρμαν Φόστερ, ο οποίος σχεδίασε επίσης τα κεντρικά γραφεία της JPMorgan στη Νέα Υόρκη.

Ο Σόμπι Καν, Διευθύνων Σύμβουλος του Canary Wharf Group (CWG), χαρακτήρισε την απόφαση της JPMorgan ως «καθοριστική στιγμή» για την περιοχή, προσθέτοντας ότι το 2025 αναμένεται να είναι η καλύτερη χρονιά για leasing εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες νέες κατασκευαστικές εργασίες στη Canary Wharf αφορούν κατοικίες, και το ποσοστό κενών γραφείων για την ευρύτερη περιοχή Docklands, που ανέρχεται στο 15%, είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο του Λονδίνου, που ανέρχεται στο 10,4%, σύμφωνα με στοιχεία της CoStar.

