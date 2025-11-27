Η ολλανδική κατασκευάστρια ημιαγωγών Nexperia εξέδωσε ανοιχτή επιστολή προς τη διοίκηση των θυγατρικών της στην Κίνα, προτρέποντάς τους να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, σημειώνει το Reuters.

«Η Nexperia έχει καταβάλει επανειλημμένες και πολλαπλές προσπάθειες, τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες, για να επαναφέρει τον διάλογο με τις εταιρείες της στην Κίνα μέσω άμεσων επαφών, μέσω τηλεφωνημάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και προτεινόμενων συναντήσεων», αναφέρεται στην επιστολή.

«Δυστυχώς, η Nexperia δεν έλαβε καμία ουσιαστική απάντηση», αναφέρεται στην επιστολή, προσθέτοντας ότι η κατάσταση την ανάγκασε να «επικοινωνήσει δημοσίως για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος».

Πηγή: skai.gr

