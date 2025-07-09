Το πράσινο φως για την υλοποίηση της τουριστικής επένδυσης στην Ίο έλαβε η εταιρεία 105 ΑΕ έπειτα από τη θετική γνωμοδότηση με προϋποθέσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Πρόκειται για μια από τις τρεις στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθούν σε βάθος 15ετίας από τον Όμιλο Calilo στην Ίο.

Η επένδυση που θα υλοποιήσει η εταιρεία 105 ΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 42 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά τη δημιουργία ήπιας μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών στην περιοχή «Κουμπάρα - Διακοφτό - Φάρος», σε έκταση περίπου 566 στρεμμάτων, σε εγγύτητα με τη Χώρα του νησιού.

Η επενδυτική πρόταση έχει αναθεωρηθεί ουσιαστικά, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του έτους 2020, αντανακλώντας μια ξεκάθαρη προσέγγιση προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα και την προστασία του φυσικού τοπίου. Συγκεκριμένα, η δόμηση μειώθηκε κατά 43%, από 23.802,89 σε 13.653 τ.μ., ενώ η προβλεπόμενη δυναμικότητα των κλινών περιορίστηκε από 622 σε περίπου 270 άτομα, δηλαδή μείωση της τάξεως του 59%.

Παράλληλα, η προς αξιοποίηση ζώνη ανέρχεται σε 273 στρέμματα, με τον μέσο συντελεστή δόμησης να διαμορφώνεται στο 0,05 — ποσοστό τέσσερις φορές χαμηλότερο από το επιτρεπόμενο όριο των ΕΣΧΑΣΕ τουρισμού - αναψυχής και κατά 50% χαμηλότερο από το αντίστοιχο όριο του Ειδικού Διατάγματος της Ίου. Πάνω από το ήμισυ της συνολικής έκτασης, ποσοστό 54%, παραμένει αδόμητο και εντάσσεται σε Ζώνη Προστασίας.

Τι προβλέπει το project

Η επένδυση σχεδιάζεται με πλήρη σεβασμό στη φυσική γεωμορφολογία και το κυκλαδικό τοπίο. Προβλέπεται η χρήση τοπικών υλικών, η διατήρηση χαμηλού ύψους και όγκου κτισμάτων, και η δημιουργία χωρικών ζωνών που εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Η αρχιτεκτονική πρόταση της επένδυσης συνδέεται άμεσα με την πολιτισμική ταυτότητα και την αισθητική φυσιογνωμία της Ίου.

Η επένδυση προβλέπει πλήρη αυτονομία ως προς τις βασικές υποδομές. Περιλαμβάνει μονάδες αφαλάτωσης με δυνατότητα παραγωγής 1.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του 80% του παραγόμενου όγκου, φωτοβολταϊκά συστήματα που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ κατά 2.500 τόνους ετησίως και πρακτικές διαχείρισης των φυσικών πόρων σύμφωνα με τα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας και της κλιματικής προσαρμογής.

Παράλληλα, ενισχύεται η βιοποικιλότητα με τη δημιουργία 15.000 τετραγωνικών μέτρων πράσινων ζωνών και τη φύτευση νέων δέντρων, ενώ η διαχείριση του έργου περιλαμβάνει μέτρα πυροπροστασίας, αντιπλημμυρικής προστασίας και οριοθέτησης ρεμάτων.

Σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία 130 άμεσων και 500 έμμεσων θέσεων εργασίας, συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Ίου, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη μείωση της εποχικότητας. Οι κοινόχρηστοι χώροι που θα δημιουργηθούν, όπως και οι αναβαθμισμένες υποδομές, αναμένεται να εξυπηρετούν και τους κατοίκους του νησιού, ενισχύοντας τη βιώσιμη συνύπαρξη επισκεπτών και τοπικής κοινότητας.

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών αναμένεται εντός της προσεχούς πενταετίας, μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος έγκρισης του ΕΣΧΑΣΕ και των εν συνεχεία απαιτούμενων αδειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

