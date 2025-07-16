Μετά τη σημερινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνου Κόλλια, καθώς και εκπροσώπων των φορέων της αγοράς, ανακοινώθηκε η μεταφορά κατά ένα μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προτάσεων στον αναπτυξιακό νόμο, δηλαδή έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, γεγονός που αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις, που επιθυμούν να υπαχθούν.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, χαιρετίζει την έγκαιρη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία και ικανοποιεί σχετικό αίτημα του ΟΕΕ, όπως αυτό είχε διατυπωθεί με σχετική επιστολή προς τον Υπουργό.

