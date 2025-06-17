ΔΥΠΑ: Αύριο οι αιτήσεις για νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων

Από αύριο Τετάρτη 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025, στις 15:00, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή σε δύο νέα προγράμματα κατάρτισης, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιήσουν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα νέα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:

- «Μελισσοκομία-Β' κύκλος», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, με σκοπό οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να εκτρέφουν και να διαχειρίζονται το μελίσσι και να παράγουν ποιοτικά μελισσοκομικά προϊόντα, να κατανοούν τη σημασία και την αξία της τυποποίησης, να περιγράφουν τα βασικά μηχανήματα που απαιτούνται σε μια γραμμή παραγωγής-συσκευασίας, να γνωρίζουν τους μηχανισμούς προώθησης του προϊόντος στην αγορά, να εντοπίζουν πηγές χρηματοδότησης για νέες επιχειρηματικές προσπάθειες και να εφαρμόζουν καλές πρακτικές πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, έπειτα από αίτημα του Δήμου Πάργας και θα καταρτιστούν 15 άνεργοι, ηλικίας 18-60 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοικοι του Δήμου Πάργας ή όμορων Δήμων του Νομού Πρέβεζας. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν διά ζώσης σε εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου του Δήμου Πάργας.

- «Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργου», συνολικής διάρκειας 160 ωρών, με σκοπό οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να κατανοούν τη λειτουργία, τα συστήματα και τα εξαρτήματα των μηχανημάτων έργου, καθώς και τις τεχνικές συντήρησης, διάγνωσης και επισκευής βλαβών, ακολουθώντας τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και τη σχετική νομοθεσία. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και θα καταρτιστούν 20 άνεργοι, ηλικίας 18-55 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοικοι Δήμων του Νομού Έβρου. Η υλοποίηση τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε ειδικούς διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις της εταιρίας AKRITAS AE Βιομηχανία Ξύλου, που εδρεύει στο Τυχερό Έβρου και πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης. Επίσης, θα καλυφθούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στο ΚΔΒΜ της ΔΥΠΑ Ιωαννίνων (kdvm.ioannina@dypa.gov.gr 3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα, ΤΚ: 45500, 2651048063) και στο ΚΔΒΜ της ΔΥΠΑ Θεσσαλονίκης (kdvm.thes@dypa.gov.gr Θεσσαλονίκης 73, Ωραιόκαστρο, ΤΚ 57013, 2310699769).

Έπειτα από την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και, στη συνέχεια, θα αποσταλούν ενημερωτικό e-mail στους ωφελούμενους σχετικά με την οριστική επιλογή τους στα προγράμματα, καθώς και οδηγίες για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης των προσφερόμενων θεματικών ενοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από τα ΚΔΒΜ Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.

