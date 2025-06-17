Η Billys ολοκλήρωσε νέα χρηματοδότηση ύψους €2,1 εκατομμυρίων

Η Billys, η καινοτόμα πλατφόρμα διαχείρισης πολυκατοικιών που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χιλιάδες διαχειριστές και κάτοικοι οργανώνονται, ολοκλήρωσε νέα χρηματοδότηση ύψους €2,1 εκατομμυρίων. Σε αυτό το γύρο χρηματοδότησης συμμετείχαν επενδυτές, όπως η Deep Capital Group, ο Γιώργος Δασκαλάκης (συνιδρυτής της Kaizen Gaming), η Genesis Ventures και η Lamda Development.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Billys ξεκίνησε στα τέλη του 2022 και σήμερα, εξυπηρετεί περισσότερα από 2.500 κτίρια με 30.000 διαμερίσματα, με γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα καθώς και στην Κύπρο.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να αυτοματοποιούν χρονοβόρες διαδικασίες, να παρακολουθούν με διαφάνεια τα οικονομικά, να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων μέσω ψηφοφοριών και να βρίσκουν τους καλύτερους επαγγελματίες για ολες τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως καθαρισμός, απεντόμωση, ανελκυστήρες, ασανσέρ, πυροσβεστήρες, ασφάλειες, ενέργεια, ακόμα και νομική υποστήριξη.

Η νέα χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί δυναμικά για την ενίσχυση του marketing και την επέκταση του πελατολογίου, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και την είσοδο σε νέες αγορές σε διάστημα 12-18 μηνών. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων θα αξιοποιηθεί για την εξέλιξη του προϊόντος και την προσθήκη νέων λειτουργιών.

«Η στρατηγική μας εστιάζει στη στήριξη startups που αναπτύσσουν τεχνολογία με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή.Με τη Billys, η πολυκατοικία γίνεται κομμάτι μιας έξυπνης, βιώσιμης πόλης - με μια δυναμική ομάδα και ένα μοντέλο που μπορεί να εξελιχθεί και να εφαρμοστεί σε αγορές πέρα από τα ελληνικά σύνορα»,σχολίασε ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Chief of Strategy του ομίλου Deep Capital Group.

Ο Πάνος Ρηνιώτης, ιδρυτής και CEO της Billys, πρόσθεσε: «Η αποστολή μας είναι να κάνουμε τη διαχείριση κτιρίων απλή, διαφανή και συνεργατική. Το μέλλον είναι ψηφιακό και οι πολυκατοικίες δεν πρέπει να μείνουν πίσω. Αυτή η επένδυση μάς δίνει τα μέσα για να επιταχύνουμε τη μετάβαση αυτή - πρώτα σε Ελλάδα και Κύπρο και μετά διεθνώς».

Η πορεία της εταιρείας ξεκίνησε από τον προηγούμενο γύρο pre-seed ύψους €805.000, με τη συμμετοχή της Lamda Development, της Genesis και επιλεγμένων angel επενδυτών. Με τον νέο γύρο των €2.1 εκατομμυρίων, η Billys καθιερώνεται πλέον ως ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης πολυκατοικιών.

