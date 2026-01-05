Λογαριασμός
Alpha Bank: Στο 29,8% περίπου αύξησε τη συμμετοχή της η UniCredit

Η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε ότι μετέτρεψε σήμερα μια συνθετική θέση περίπου 20% στην Alpha Bank, με συνέπεια να αυξηθεί το ποσοστό της

Alpha Bank

Στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής και των δικαιωμάτων ψήφου της στην Alpha Bank στο 29,8% περίπου προχώρησε η UniCredit.

Όπως ανακοίνωσε η ιταλική τράπεζα, αφού έλαβε όλες τις απαραίτητες νομικές και κανονιστικές εγκρίσεις, μετέτρεψε σήμερα μια συνθετική θέση περίπου 20% στην Alpha Bank, με συνέπεια να αυξηθεί το ποσοστό της.

