Η Alpha Bank χρηματοδοτεί τη νέα εποχή της Στοάς Αρσακείου

Το φιλόδοξο έργο της ανάπλασης ενός εκ των εμβληματικότερων κτηρίων της Αθήνας, της Στοάς Αρσακείου, — η οποία αποτελεί μέρος του Αρσακείου Μεγάρου, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1846, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου — ανέλαβε να χρηματοδοτήσει η Alpha Bank.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού άνω των €18 εκατ., αφορά την πλήρη ανακαίνιση και επαναξιοποίηση συνολικής επιφάνειας 13.000 τ.μ. της Στοάς Αρσακείου.

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία Legendary Food, η οποία εκπονεί την ανάπτυξη και διαχείριση του χώρου μέσω σύμβασης υπεκμίσθωσης με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ιδιοκτήτρια του Αρσακείου Μεγάρου. Η ανάπτυξη χρηματοδοτείται μέσω δανείου από την Alpha Bank ύψους €11,63 εκατομμυρίων, το οποίο διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες του έργου, εντάσσοντας την επένδυση στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων και την υποστήριξη έργων αστικής ανάπλασης.

Ο Νίκος Νεζερίτης, Chief of Corporate and Investment Banking της Alpha Bank δήλωσε: «Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει το παρελθόν με το μέλλον, τον πολιτισμό με την επιχειρηματικότητα – και η Alpha Bank είναι υπερήφανη που συμβάλλει σε μια τέτοια πρωτοβουλία για την ανανέωση της ταυτότητας ενός εμβληματικού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας να στηρίζει την αστική ανάπλαση και επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο σε έργα που μεταμορφώνουν τον αστικό ιστό, συνδυάζοντας στοιχεία όπως είναι η βιωσιμότητα, η καινοτομία και η ιστορική συνέχεια».

Νέα πνοή και σύγχρονες εγκαταστάσεις

Η ανάπλαση της Στοάς φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας σε έναν πολυδιάστατο, βιώσιμο προορισμό, ανταποκρινόμενο τόσο στη σύγχρονη αστική ζωή, όσο και στη διαρκώς αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Στην καρδιά του νέου εγχειρήματος βρίσκεται η δημιουργία ενός δυναμικού πόλου δραστηριότητας, χτισμένου πάνω σε τρεις βασικούς άξονες: τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και το εμπόριο. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης θα μπορεί να δημιουργήσει τη δική του εμπειρία σε κάθε επίσκεψη, συνδυάζοντας την εξερεύνηση ελληνικών προϊόντων, με την ελληνική γαστρονομία, τη γνωριμία με διαφορετικές πτυχές της ελληνικής κουλτούρας και τη συμμετοχή σε γευσιγνωσίες και εξειδικευμένες εκδηλώσεις. Παράλληλα στο κτίριο δημιουργούνται πτέρυγες πολιτισμού και εμπορίου, μέσα στις οποίες θα αναπτυχθεί, ένας διαδραστικός χώρος αφιερωμένος στην ιστορία και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Europa Experience.

Σημειώνεται επίσης ότι το ιστορικό Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν» θα διατηρηθεί στον χώρο, με αναδιαμορφωμένη είσοδο που θα εναρμονίζεται με τη νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα του συγκροτήματος. Τέλος, επιλεγμένα εμπορικά καταστήματα θα ενισχύσουν την δυναμική της περιοχής, καθιστώντας την έναν πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες του κέντρου της Αθήνας.

Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται εντός του 2025. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή επένδυση που φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πολιτιστική και εμπορική αναζωογόνηση του αθηναϊκού κέντρου, να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας και να προσφέρει έναν νέο χώρο συνεύρεσης, δημιουργίας και εμπειρίας για κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Παναγιώτης Τριανταφυλλόπουλος, CEO της Legendary Food, ανέφερε: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την υποστήριξη της Alpha Bank στο όραμά μας και την εμπιστοσύνη που επέδειξε στην επένδυσή μας μέσω αυτής της σημαντικής χρηματοδότησης. Η συνεργασία αυτή ενισχύει σημαντικά την υλοποίηση του φιλόδοξου έργου της ανάπλασης της Στοάς Αρσακείου, ανανενώνοντας την εικόνα και την ποιότητα ζωής στην πόλη, αλλά και την πρόταση που προσφέρει η Αθήνα στους επισκέπτες».

