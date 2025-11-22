Λογαριασμός
Ο ιδιοκτήτης της Daily Mail αγοράζει την Telegraph με 650 εκατ. δολάρια

Η Telegraph, μαζί με το περιοδικό The Spectator είχαν περιέλθει στην κατοχή της κοινοπραξίας RedBird-IMI το 2023

Daily Mail and Telegraph

Το deal της χρονιάς στον παγκόσμιο Τύπο έκλεισε σχεδόν 40 ημέρες πριν το τέλος του 2025. Ο ιδιοκτήτης της Daily Mail έκλεισε συμφωνία 650 εκατ. δολαρίων για την αγορά της ανταγωνιστικής Telegraph, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους ισχυρότερους εκδότες στη Βρετανία και όχι μόνο.

Η συμφωνία έρχεται μια εβδομάδα αφότου η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων RedBird Capital Partner απέσυρε την προσφορά της για την Telegraph.

Η Telegraph, μαζί με το περιοδικό The Spectator είχαν περιέλθει στην κατοχή της κοινοπραξίας RedBird-IMI το 2023. Η τότε κυβέρνηση απαγόρευσε με νόμο την εξαγορά βρετανικών εφημερίδων και ΜΜΕ από ξένα κρατικά επενδυτικά funds, με συνέπεια να μην δοθεί ποτέ η έγκριση για την εξαγορά της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της RedBird IMI δήλωσε: «Η DGT και η RedBird IMI εργάστηκαν γρήγορα για να καταλήξουν στη συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα, η οποία θα υποβληθεί σύντομα στο αρμόδιο υπουργείο». 

TAGS: Daily Mail Telegraph Τύπος Βρετανία
