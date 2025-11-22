Με μια σειρά πρωτοβουλιών που απλώνονται από τον πολιτισμό έως τις υποδομές και από την εκπαίδευση έως τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, η Alpha Bank διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο αποτύπωμα στην Κρήτη, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και την οικονομία του νησιού. Η παρουσία της τράπεζας στη μεγαλόνησο αποκτά χαρακτηριστικά στρατηγικής επιλογής, με δράσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ενίσχυση των ανθρώπων της Κρήτης.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, η τράπεζα στέκεται δίπλα σε ό,τι σημαίνει πρόοδος. Η δήλωση συνοψίζει τον άξονα των παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου της τράπεζας στο νησί. Δίπλα σε έργα υποδομής, σε επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση, αλλά και στον πολιτισμό που αποτελεί βασικό στοιχείο της κρητικής ταυτότητας.

Πολιτισμός: 67 έργα τέχνης και η φωνή των Ελληνίδων δημιουργών

Στο Ρέθυμνο, η Alpha Bank εγκαινίασε την περιοδική έκθεση «ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Συνομιλίες Ελληνίδων Δημιουργών μέσα στον Χρόνο», σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. Η έκθεση συνεχίζει τη διαχρονική συνεισφορά της τράπεζας στον πολιτισμό, φιλοξενώντας 67 έργα που δημιούργησαν 53 καλλιτέχνιδες από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα. Στο σύνολο των έργων περιλαμβάνονται δημιουργίες από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, αλλά και έργα σύγχρονων καλλιτέχνιδων, ανάμεσά τους και από την Κρήτη.

Ο κ. Τσιτσιράγκος, στην ομιλία του στα εγκαίνια, υπογράμμισε τη σημασία των Ελληνίδων δημιουργών, τονίζοντας ότι πολλές από αυτές βρέθηκαν αντιμέτωπες με δυσκολίες και προκαταλήψεις, όμως συνέχισαν να ανοίγουν δρόμους για τις επόμενες γενιές. «Αυτούς τους νέους δρόμους θέλησε να προωθήσει η τράπεζά μας», σημείωσε, αναφερόμενος στο έργο ανάδειξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Από την πλευρά της η διευθύντρια του Μουσείου, Μαρία Μαραγκού, τόνισε την ανάγκη συνεργασιών που ενισχύουν το έργο των Ελλήνων δημιουργών, επισημαίνοντας τη διαχρονική στήριξη της Alpha Bank στις Τέχνες.

Κοινωνία και εκπαίδευση: Από την ψηφιακή τραπεζική έως την κυκλική οικονομία

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο νησί, η Alpha Bank διοργάνωσε δράσεις κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σε συνεργασία με την People Behind, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τα μέλη του ΚΑΠΗ Μασταμπά για την ψηφιακή τραπεζική και την ασφάλεια των online συναλλαγών, ενώ γονείς εργαζομένων της τράπεζας ενημερώθηκαν για την υπηρεσία E-banking Walkthrough, ένα εργαλείο που καθοδηγεί τους χρήστες στη σωστή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησε ο 8ος κύκλος του προγράμματος «Κυκλική Οικονομία στην Πράξη», με τη συμμετοχή γυμνασίων και λυκείων σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Το πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον οργανισμό SciCo, επιμορφώνει εκπαιδευτικούς στα θέματα της βιωσιμότητας και δίνει σε μαθητές τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την κυκλική οικονομία μέσα από βιωματικά εργαστήρια, νέες τεχνολογίες και επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις πράσινης επιχειρηματικότητας. Με τη μέθοδο design thinking, οι μαθητές εντοπίζουν προκλήσεις των περιοχών τους και προτείνουν δικές τους λύσεις, καταρτίζοντας μικρά επιχειρηματικά σχέδια.

Επιχειρηματικότητα: 2.000 εταιρείες και 1 δισ. σε χρηματοδοτήσεις

Η τράπεζα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, παραμένει σταθερός σύμμαχος των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της Κρήτης. Πάνω από 2.000 εταιρείες εμπιστεύονται την Alpha Bank για επενδυτικές και ταμειακές ανάγκες, με συνολικές χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Σημαντικά έργα υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο του τουρισμού, με νέες ξενοδοχειακές μονάδες, επεκτάσεις και ανακαινίσεις, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, η Alpha Bank συνεχίζει τα ενημερωτικά workshops για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα πιο πρόσφατα, σε Ηράκλειο και Χανιά, πάνω από 110 επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΤΑΑ και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς και να συζητήσουν εξατομικευμένα με στελέχη της τράπεζας.

Υποδομές: 500 εκατ. ευρώ για τον ΒΟΑΚ

Στον τομέα των υποδομών, η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων που αναβαθμίζουν το οδικό δίκτυο της Κρήτης. Η τράπεζα θα διαθέσει κεφάλαια που προσεγγίζουν τα 500 εκατ. ευρώ για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Συγκεκριμένα, θα καλύψει το 25% των δανειακών αναγκών του τμήματος Κίσσαμος - Χανιά - Ηράκλειο, συνολικού μήκους 187 χλμ., ενώ ηγείται της χρηματοδότησης του τμήματος Χερσόνησος - Νεάπολη, μήκους 32 χλμ., καλύπτοντας το 50% των δανειακών αναγκών.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η Alpha Bank επιβεβαιώνει ότι η σχέση της με την Κρήτη δεν εξαντλείται σε τραπεζικές εργασίες, αλλά αφορά το ευρύτερο οικοσύστημα του νησιού, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις υποδομές που θα καθορίσουν το μέλλον της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.