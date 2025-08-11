Nvidia - AMD: Θα πληρώσουν στις ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα

Οι αμερικανικοί γίγαντες κατασκευής ημιαγωγών Nvidia και AMD συμφώνησαν να καταβάλουν στις ΗΠΑ ένα μέρος των εσόδων τους από τις πωλήσεις τσιπ στην κινεζική κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σε αντάλλαγμα για το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τους στην κινεζική αγορά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, θα χορηγήσει άδειες εξαγωγής για την πώληση των τσιπ H20 της Nvidia και MI308 της AMD στην Κίνα, σύμφωνα με τους FT.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε την αντιπαράθεση σχετικά με τις εξαγωγές τσιπ H20 στην Κίνα.

Τον Απρίλιο η Ουάσινγκτον επέβαλε περιορισμούς στην Nvidia για την πώληση των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H20 στην Κίνα, σε μια κλιμάκωση ενός τεχνολογικού πολέμου με το Πεκίνο, λέγοντας ότι θα απαιτηθεί άδεια εξαγωγής «για το αόριστο μέλλον» για την πώληση των ημιαγωγών στον ασιατικό γίγαντα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ άλλαξε στάση τον περασμένο μήνα, δεσμευόμενη να άρει τους περιορισμούς αδειοδότησης.

Η απόφαση ήρθε μετά την κατηγορία της Κίνας ότι τα τσιπ H20 της Nvidia διαθέτουν ώριμες τεχνολογίες παρακολούθησης και εντοπισμού, καθώς και τεχνολογίες απομακρυσμένης απενεργοποίησης.

Την περασμένη εβδομάδα, η Nvidia αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι τα τσιπ της δεν έχουν «κερκόπορτες ή διακόπτες απενεργοποίησης».

«Οι GPU (επεξεργαστές γραφικών) της NVIDIA δεν έχουν και δεν θα έπρεπε να έχουν kill switches και backdoors», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντέιβιντ Ρέμπερ, Chief Security Officer της Nvidia, σε μια ανάρτησή του.

Ωστόσο, ένα επίσημο κινεζικό πρακτορείο μέσων ενημέρωσης χαρακτήρισε την Κυριακή το τσιπ H20 της Nvidia ως «μη ασφαλές» και συμβούλεψε τους Κινέζους καταναλωτές να αποφεύγουν την αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζονται για την κινεζική αγορά.

Ο Γιουγιουάν Ταντιάν εκπρόσωπος του επίσημου ραδιοτηλεοπτικού φορέα China Central Television, δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιχειρεί να εγκαταστήσει «κερκόπορτες» στο τσιπ H20, παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις της Nvidia.

«Ως καταναλωτές, σίγουρα έχουμε την επιλογή να μην αγοράσουμε ένα τσιπ όταν δεν είναι ούτε προηγμένο, ούτε ασφαλές, ούτε φιλικό προς το περιβάλλον», ανέφερε.

Σύμφωνα με τους FT, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Nvidia δήλωσε στους Financial Times για το θέμα: «Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές».

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις εξαγωγές ημιαγωγών, εκτός αν οι εταιρείες τους κατασκευάζουν στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

