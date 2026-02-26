Ο κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia, ανακοίνωσε ετήσια έσοδα ρεκόρ ύψους 215,9 δισ. δολαρίων, παρά το κύμα σκεπτικισμού των επενδυτών σχετικά με τα τεράστια ποσά που δαπανώνται για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία ξεπέρασε επίσης τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς οι πωλήσεις για τους τελευταίους τρεις μήνες του οικονομικού έτους αυξήθηκαν κατά 73% σε σύγκριση με τους 12 προηγούμενους μήνες, σημειώνει το BBC.

«Η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται εκθετικά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang. «Οι πελάτες μας σπεύδουν να επενδύσουν στα εργοστάσια που τροφοδοτούν την βιομηχανική επανάσταση της AI και τη μελλοντική τους ανάπτυξη».

Η Nvidia είναι η μεγαλύτερη εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 4,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έχει καταστεί κεντρικός παράγοντας στην ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας εξελιγμένα τσιπ σε κορυφαίους προγραμματιστές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Meta.

