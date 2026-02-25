Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η HSBC Malta ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων 109 εκατ. ευρώ για το 2025, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά με κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Σε ένα πλαίσιο θετικών προοπτικών για την οικονομία της Μάλτας, η οποία συνεχίζει να υπεραποδίδει σε σχέση με την Ευρώπη, το 2025, ο τοπικός όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 109,0 εκατ. ευρώ επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και σταθερή απόδοση σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Τα κέρδη προ φόρων για την HSBC ήταν 109 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 45,4 εκατ. ευρώ ή 29% σε σχέση με το 2024. Η μείωση αντανακλά την επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων και των μειωμένων αποδεσμεύσεων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Η τράπεζα πέτυχε ισχυρή υποκείμενη αύξηση εσόδων, λόγω αυξημένης δραστηριότητας πελατών, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν, αντανακλώντας συνεχιζόμενες στρατηγικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και επιταχυνόμενες αποσβέσεις λογισμικού.

Οι καταθέσεις ήταν αυξημένες κατά 370 εκατ. ευρώ μέσα στο έτος, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων αυξήθηκε άνω του 1%. Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση 28% στα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών (wealth management και επενδύσεις), φθάνοντας τα 1,1 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις ασφαλίσεων ζωής αυξήθηκαν κατά 21%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας αυξήθηκε σε πάνω από 27%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας παρέμεινε άνω του 500%, καθιστώντας την HSBC Malta την πιο κεφαλαιοποιημένη τράπεζα και με υψηλότερη ρευστότητα στη Μάλτα και μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, πολύ πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το 2025 η HSBC πέτυχε αύξηση 10% στις νέες χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής. Με την καμπάνια "Start of the Year 2026", προσφέρει στους πελάτες κίνητρα όπως μειωμένα επιτόκια σε προσωπικά δάνεια και στεγαστικά, επιστροφή χρημάτων (cash-back) σε ασφαλιστικά συμβόλαια και απαλλαγή από αρχικά τέλη σε επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων.

Παράλληλα, η τράπεζα ενισχύει τις ψηφιακές τηςδυνατότητες μέσω της υλοποίησης πληρωμών SEPA Instant, αναβαθμίζοντας την IT υποδομή και ολοκληρώνοντας την αντικατάσταση του στόλου ΑΤΜ σε όλη τη Μάλτα και το Γκόζο.

Σε αναμονή της έγκρισης των εποπτικών αρχών, η CrediaBank εργάζεται ήδη για την προετοιμασία της ομαλής ενσωμάτωσης της HSBC Malta, σε περίπτωση που δοθεί το πράσινο φως, τόσο σε επίπεδο δυναμικού και υποδομών όσο και προϊόντων. Στόχος της CrediaBank είναι με την ανάληψη των εποπτικών εγκρίσεων να δημιουργηθεί μια νέα διεθνής τράπεζα με διπλάσια μεγέθη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

