Τη νέα Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής του κοινού σχήματος ΔΕΗ - ΔΕΠΑ Εμπορίας στην Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνο Ξιφαρά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Όπως σημειώνεται, «την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις ανέλαβε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Συμβατικής Παραγωγής του Ομίλου ΔΕΗ, Αλέξης Παΐζης, ο οποίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την πρόοδο του έργου».

Όπως αναφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας:

Οι εργασίες κατασκευής εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, με το έργο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η κατασκευή του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CombinedCycle Gas Turbine - CCGT) βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Η μονάδα, με εγκατεστημένη ισχύ 840 MW και υψηλό βαθμό απόδοσης, από τους πλέον ανταγωνιστικούς για μονάδες τέτοιας τεχνολογίας, αποτελεί επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ, της εταιρείας Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., σύμπραξης των ενεργειακών εταίρων Ομίλου ΔΕΗ (71%) και ΔΕΠΑ Εμπορίας (29%). Η κατασκευή του έργου πραγματοποιείται από τη DAMCO Energy του Ομίλου Κοπελούζου στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης και, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, η μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και την Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) της Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η συμμετοχή στη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης εντάσσεται στη στρατηγική καθετοποίησης και στον συνολικό μετασχηματισμό του Ομίλου, με ενίσχυση της παρουσίας του στην ηλεκτροπαραγωγή και δημιουργία συνεργειών σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ανέφερε:

«Ξεναγήσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό στον χώρο κατασκευής της υπερσύγχρονης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, η οποία αποτελεί μια επένδυση ουσίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Προσθέτει αξιόπιστη και ευέλικτη ισχύ στο σύστημα και επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Μαζί με τον Όμιλο ΔΕΗ, τον οποίο ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία, προχωρούμε συντονισμένα, με την κατασκευή να εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος. Θέλω να ευχαριστήσω τη DAMCO Energy για την αποτελεσματική και ποιοτική εκτέλεση της κατασκευής, καθώς και την εξαιρετική δουλειά που επιτελεί ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Συμβατικής Παραγωγής του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Αλέξης Παΐζης, ο οποίος διασφαλίζει τον άρτιο συντονισμό όλων των επιμέρους φάσεων του έργου».

