Το Radio Free Europe βάζει «λουκέτο» σε Βουλγαρία και Ρουμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η βουλγαρική υπηρεσία Svobodna Evropa του Radio Free Europe θα σταματήσει να λειτουργεί στις 31 Μαρτίου λόγω έλλειψης αμερικανικής χρηματοδότησης.

Η ομάδα ερευνά λύσεις για να συνεχίσει να εξυπηρετεί το κοινό της, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν ανωνυμία.

Προηγήθηκε αντίστοιχη ανακοίνωση για το κλείσιμο της ρουμανόφωνης υπηρεσίας Free Europe Romania, που ανακοινώθηκε από τη διευθύντριά της, Έλενα Βιζουλιέ Τανάσε, μέσω Facebook πριν από περίπου 15 ημέρες.

Το Svobodna Evropa, η βουλγαρική υπηρεσία του Radio Free Europe (RFE), θα σταματήσει να λειτουργεί την 31η Μαρτίου ελλείψει αμερικανικής χρηματοδότησης, έγινε σήμερα γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από δύο μέλη του συντακτικού της προσωπικού, λίγες εβδομάδες μετά μια παρόμοια ανακοίνωση στη Ρουμανία.

Η ομάδα εργάζεται εντατικά για την εξεύρεση λύσης που "θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε το κοινό μας", δήλωσε μία από τις πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστεί εν αναμονή της επίσημης δήλωσης.

Στη Ρουμανία, η διευθύντρια της ρουμανόφωνης υπηρεσίας Free Europe Romania, η Ελενα Βιζουλιέ Τανάσε, είχε ανακοινώσει επίσης ότι κλείνει η υπηρεσία την 31η Μαρτίου με μια ανάρτηση στο Facebook που δημοσιεύτηκε πριν από περίπου 15 ημέρες.

"Αυτή είναι σίγουρα μια άσχημη είδηση. Και όχι μόνο για τους συναδέλφους μου και εμένα" έγραψε, υπογραμμίζοντας ότι μένουν μόλις "μια χούφτα επαγγελματίες δημοσιογράφοι και η εποχή απαιτεί τη δουλειά μας σε τόσα πολλά μέτωπα".

Σε επικοινωνία του Γαλλικού Πρακτορείου με τη διοίκηση του RFE στην Πράγα, αυτή δεν απάντησε στις ερωτήσεις του.

Το κλείσιμο των δύο υπηρεσιών γίνεται γνωστό μετά την ανακοίνωση της παύσης λειτουργίας του Radio Free Europe στην Ουγγαρία στα τέλη Νοεμβρίου.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να κλείσει το Szabad Europa για να ικανοποιήσει τον Ούγγρο εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, φίλο του Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο ο Όρμπαν είχε επισκεφθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες που κάλυπτε ειδησεογραφικά το Radio Free Europe κατά την ίδρυσή του το 1950.

Το ραδιόφωνο, που χρηματοδοτείτο μερικώς από τη CIA έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, έπαιξε βασικό ρόλο στη μετάδοση ειδήσεων πέρα από το Σιδηρούν Παραπέτασμα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των κομμουνιστικών αρχών να παρεμβάλουν το σήμα του και παρά την παρενόχληση των δημοσιογράφων του.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η βουλγαρική υπηρεσία μετέδιδε μια σειρά επικριτικών χρονικών του αντιφρονούντα Γκεόργκι Μάρκοφ. Ο συγγραφέας δολοφονήθηκε στο Λονδίνο το 1978 στην υπόθεση της λεγόμενης "βουλγαρικής ομπρέλας", ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια του Ψυχρού Πολέμου.

Τα προγράμματα στη βουλγαρική γλώσσα διακόπηκαν το 2004 και τα προγράμματα στη ρουμανική το 2008, πριν ξαναρχίσουν και στις δύο χώρες το 2019.

Το συντακτικό προσωπικό της βουλγαρικής υπηρεσίας αποτελείται από περίπου δεκαπέντε δημοσιογράφους που είναι έμπειροι επαγγελματίες και νεαροί ρεπόρτερ. Το Svobodna Evropa καθιερώθηκε με την ισχυρή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως χάρη στις μορφές βίντεο που συχνά έχουν δεκάδες χιλιάδες προβολές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

